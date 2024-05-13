https://sarabic.ae/20240513/خبير-في-العلاقات-الدولية-لـ-سبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-على-بيلغورود-سيواجه-بتصعيد-ميداني-كبير--1088794501.html
خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على بيلغورود سيواجه بتصعيد ميداني كبير
خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على بيلغورود سيواجه بتصعيد ميداني كبير
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشؤون السياسية والخبير في العلاقات الدولية د. نبيل سرور، أن "الهجوم الإرهابي في بيلغورود يشكّل انتهاكا جديدا للمدنيين وقوانين الحروب، وهذا القصف... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T11:18+0000
2024-05-13T11:18+0000
2024-05-13T11:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "مشكلة "الناتو" أنّه يغامر باستهداف المدنيين، وصفقات الصواريخ والأسلحة البالستية التي أعطيت لأوكرانيا وضعتهم في قفص الاتهام، وجعلتهم يتحمّلون مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية"، واستبعد أن "يكون القرار العسكري هو قرار أوكراني خاص".واعتبر سرور أنّ "استهداف المدنيين يعطي بعدا جديدا للمعركة، وروسيا ستتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن والأمور ذاهبة إلى معركة سياسية كبرى في الكواليس الدولية بالتوازي مع العمل الميداني".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء القصف الإرهابي الأوكراني على المقاطعة.وكتب غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "اكتملت عملية إزالة أنقاض المبنى السكني في شارع شفورسا، حيث تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن. خلال القصف المسائي، لقي ثلاثة مدنيين آخرين مصرعهم، وتوفيت امرأة أخرى في المستشفى كانت قد أصيبت في 11 مايو (أيار الجاري)، والمحصلة هي مصرع 19 شخصا من المدنيين والسكان الأبرياء الذين قتلهم نظام كييف".وأضاف غلادكوف: "هناك 11 شخصا لا يزالون في مستشفياتنا، جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240513/طبيب-يكشف-استخدام-القوات-الأوكرانية-لحمض-الـهيدروسيانيك-ضد-المدنيين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088793268.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على بيلغورود سيواجه بتصعيد ميداني كبير
حصري
أكد الباحث في الشؤون السياسية والخبير في العلاقات الدولية د. نبيل سرور، أن "الهجوم الإرهابي في بيلغورود يشكّل انتهاكا جديدا للمدنيين وقوانين الحروب، وهذا القصف يستهدف إيقاع أكبر عدد من المدنيين وهو دليل على فشل المواجهات الميدانية".
ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "مشكلة "الناتو" أنّه يغامر باستهداف المدنيين، وصفقات الصواريخ والأسلحة البالستية التي أعطيت لأوكرانيا وضعتهم في قفص الاتهام، وجعلتهم يتحمّلون مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية"، واستبعد أن "يكون القرار العسكري هو قرار أوكراني خاص".
واعتبر سرور أنّ "استهداف المدنيين يعطي بعدا جديدا للمعركة، وروسيا ستتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن والأمور ذاهبة إلى معركة سياسية كبرى في الكواليس الدولية بالتوازي مع العمل الميداني".
ورأى سرور أنّ "إعطاء أوكرانيا المزيد من الأسلحة البالستية والاستراتيجية سيطيل أمد الحرب وسيجعل القيادة الروسية تذهب إلى خيارات التصعيد" .
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء القصف الإرهابي الأوكراني على المقاطعة.
وكتب غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "اكتملت عملية إزالة أنقاض المبنى السكني في شارع شفورسا، حيث تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن. خلال القصف المسائي، لقي ثلاثة مدنيين آخرين مصرعهم، وتوفيت امرأة أخرى في المستشفى كانت قد أصيبت في 11 مايو (أيار الجاري)، والمحصلة هي مصرع 19 شخصا من المدنيين والسكان الأبرياء الذين قتلهم نظام كييف".
وأضاف غلادكوف: "هناك 11 شخصا لا يزالون في مستشفياتنا، جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.