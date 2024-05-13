خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على بيلغورود سيواجه بتصعيد ميداني كبير

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طائرات تكتيكية روسية تضرب مصانع للمسيرات ومستودعات عسكرية أوكرانية
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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من الملعب
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
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26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
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الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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مدار الليل والنهار
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خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على بيلغورود سيواجه بتصعيد ميداني كبير
خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على بيلغورود سيواجه بتصعيد ميداني كبير
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشؤون السياسية والخبير في العلاقات الدولية د. نبيل سرور، أن "الهجوم الإرهابي في بيلغورود يشكّل انتهاكا جديدا للمدنيين وقوانين الحروب، وهذا القصف... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T11:18+0000
2024-05-13T11:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "مشكلة "الناتو" أنّه يغامر باستهداف المدنيين، وصفقات الصواريخ والأسلحة البالستية التي أعطيت لأوكرانيا وضعتهم في قفص الاتهام، وجعلتهم يتحمّلون مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية"، واستبعد أن "يكون القرار العسكري هو قرار أوكراني خاص".واعتبر سرور أنّ "استهداف المدنيين يعطي بعدا جديدا للمعركة، وروسيا ستتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن والأمور ذاهبة إلى معركة سياسية كبرى في الكواليس الدولية بالتوازي مع العمل الميداني".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء القصف الإرهابي الأوكراني على المقاطعة.وكتب غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "اكتملت عملية إزالة أنقاض المبنى السكني في شارع شفورسا، حيث تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن. خلال القصف المسائي، لقي ثلاثة مدنيين آخرين مصرعهم، وتوفيت امرأة أخرى في المستشفى كانت قد أصيبت في 11 مايو (أيار الجاري)، والمحصلة هي مصرع 19 شخصا من المدنيين والسكان الأبرياء الذين قتلهم نظام كييف".وأضاف غلادكوف: "هناك 11 شخصا لا يزالون في مستشفياتنا، جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240513/طبيب-يكشف-استخدام-القوات-الأوكرانية-لحمض-الـهيدروسيانيك-ضد-المدنيين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1088793268.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير في العلاقات الدولية لـ "سبوتنيك": الهجوم الإرهابي على بيلغورود سيواجه بتصعيد ميداني كبير

11:18 GMT 13.05.2024
© Sputnikانهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية
انهيار جزء من بناء سكني في بيلغورود نتيجة لإصابته بقذيفة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik
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حصري
أكد الباحث في الشؤون السياسية والخبير في العلاقات الدولية د. نبيل سرور، أن "الهجوم الإرهابي في بيلغورود يشكّل انتهاكا جديدا للمدنيين وقوانين الحروب، وهذا القصف يستهدف إيقاع أكبر عدد من المدنيين وهو دليل على فشل المواجهات الميدانية".
ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "مشكلة "الناتو" أنّه يغامر باستهداف المدنيين، وصفقات الصواريخ والأسلحة البالستية التي أعطيت لأوكرانيا وضعتهم في قفص الاتهام، وجعلتهم يتحمّلون مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية"، واستبعد أن "يكون القرار العسكري هو قرار أوكراني خاص".
واعتبر سرور أنّ "استهداف المدنيين يعطي بعدا جديدا للمعركة، وروسيا ستتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن والأمور ذاهبة إلى معركة سياسية كبرى في الكواليس الدولية بالتوازي مع العمل الميداني".

ورأى سرور أنّ "إعطاء أوكرانيا المزيد من الأسلحة البالستية والاستراتيجية سيطيل أمد الحرب وسيجعل القيادة الروسية تذهب إلى خيارات التصعيد" .

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء القصف الإرهابي الأوكراني على المقاطعة.
وكتب غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "اكتملت عملية إزالة أنقاض المبنى السكني في شارع شفورسا، حيث تم انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن. خلال القصف المسائي، لقي ثلاثة مدنيين آخرين مصرعهم، وتوفيت امرأة أخرى في المستشفى كانت قد أصيبت في 11 مايو (أيار الجاري)، والمحصلة هي مصرع 19 شخصا من المدنيين والسكان الأبرياء الذين قتلهم نظام كييف".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
طبيب يكشف استخدام القوات الأوكرانية لحمض الـ"هيدروسيانيك" ضد المدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:35 GMT
وأضاف غلادكوف: "هناك 11 شخصا لا يزالون في مستشفياتنا، جميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في حزيران/ يونيو العام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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