https://sarabic.ae/20240513/فلسطين-تشهد-افتتاح-أول-سفارة-لدولة-بشكل-رسمي-1088797229.html
فلسطين تشهد افتتاح أول سفارة لدولة بشكل رسمي
فلسطين تشهد افتتاح أول سفارة لدولة بشكل رسمي
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، افتتاح سفارة افتراضية لدى الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ خطوات نهائية قريبا بشأنها بعد إزالة المشكلات... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T13:24+0000
2024-05-13T13:24+0000
2024-05-13T13:24+0000
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وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم افتتاح سفارة إيران الافتراضية في فلسطين بشكل تجريبي في النظام الداخلي لوزارة الخارجية الإيرانية وعلى الصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية كمرحلة تجريبية، وسيجرى العمل على حل أوجه القصور الفنية وآليات التنفيذ، والخطوة التالية هي التنفيذ".ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني، قوله إن "الدعم السافر والخفي الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون لممارسات الصهاينة الإجرامية في غزة، يأتي بالتزامن مع إجماع المجتمع الدولي الذي بات أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني، والذي يصرخ بصوت موحد استنكارا لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاحتلال وقتل الأطفال على أيدي الصهاينة".وتابع كنعاني، قائلا إن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم في أكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الأمريكيون أيضا باتوا معزولين عن شعبهم إثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان".وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".
https://sarabic.ae/20240513/عضو-الفريق-الفلسطيني-بالعدل-الدولية-لـسبوتنيك-المدعي-العام-منحاز-وأمريكا-تؤثر-على-قرارات-المحكمة-1088785881.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
فلسطين تشهد افتتاح أول سفارة لدولة بشكل رسمي
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، افتتاح سفارة افتراضية لدى الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ خطوات نهائية قريبا بشأنها بعد إزالة المشكلات الفنية.
وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم افتتاح سفارة إيران الافتراضية في فلسطين بشكل تجريبي في النظام الداخلي لوزارة الخارجية الإيرانية وعلى الصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية كمرحلة تجريبية، وسيجرى العمل على حل أوجه القصور الفنية وآليات التنفيذ، والخطوة التالية هي التنفيذ".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم أمس الأحد، بأن إسرائيل تمر اليوم بأكثر الظروف عزلة على مدى تاريخها.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن كنعاني، قوله إن "الدعم السافر والخفي الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون لممارسات الصهاينة الإجرامية في غزة، يأتي بالتزامن مع إجماع المجتمع الدولي الذي بات أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني، والذي يصرخ بصوت موحد استنكارا لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاحتلال وقتل الأطفال على أيدي الصهاينة".
وتابع كنعاني، قائلا إن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم في أكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الأمريكيون أيضا باتوا معزولين عن شعبهم إثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان".
ويرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "القرار الحازم الذي صدر عن المجتمع الدولي بتأييد عضوية فلسطين الكاملة لدى منظمة الأمم المتحدة، يدل بوضوح على العزلة الدولية التي أصيب بها الكيان الصهيوني وأمريكا اليوم".
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".