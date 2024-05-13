https://sarabic.ae/20240513/لافروف-سويسرا-لم-تعد-مكانا-مناسبا-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا--1088794717.html

لافروف: سويسرا لم تعد مكانا مناسبا للمفاوضات بشأن أوكرانيا

لافروف: سويسرا لم تعد مكانا مناسبا للمفاوضات بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الروسي، المرشح للاحتفاظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن سويسرا لم تعد مناسبة للمفاوضات، بما في ذلك بشأن أوكرانيا. 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T11:41+0000

2024-05-13T11:41+0000

2024-05-13T11:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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ووفقا له، فإن المؤتمر حول أوكرانيا، الذي سيعقد في سويسرا في منتصف يونيو/ حزيران المقبل، "سيهدف إلى صياغة إنذار نهائي لروسيا".وقال الوزير خلال اجتماع في مجلس الاتحاد حيث يتم دراسة ترشحه لمنصب رئيس وزارة الخارجية الروسية، أن"سويسرا، بغض النظر عما هو مدرج في جدول الأعمال، لم تعد مناسبة للغاية كمكان لمفاوضات السلام، في السابق، كانت سويسرا دولة محايدة حقًا. والآن انحازت سويسرا بوضوح إلى أوكرانيا".وقد تمت دعوة نحو 160 دولة لحضور الاجتماع، صرح السفير الروسي في بيرن سيرغي غارمونين في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، والذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.وأضاف أن هذا المؤتمر سيتحول إلى حملة علاقات عامة صاخبة لكنها فارغة، وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.

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