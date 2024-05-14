https://sarabic.ae/20240514/الخبير-في-الشأن-الروسي-لـسبوتنيك-وجود-رجل-اقتصاد-في-وزارة-الدفاع-مهم-جدا-في-هذه-المرحلة--1088816744.html

الخبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": وجود رجل اقتصاد في وزارة الدفاع مهم جدا في هذه المرحلة

الخبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": وجود رجل اقتصاد في وزارة الدفاع مهم جدا في هذه المرحلة

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الشأن الروسي عمار قناة، أنّ "التعيينات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتماشى مع القانون الروسي على اعتبار أن الأخير يبدأ عهدا جديدا". 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T07:52+0000

2024-05-14T07:52+0000

2024-05-14T08:20+0000

روسيا

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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التحديات الكبرى التي واجهتها موسكو في المرحلة السابقة، وأهمية الحفاظ على الاقتصاد الروسي والأمن القومي، كلّها عوامل استدعت هذا الشكل من التعيينات".ورأى قناة أن "هناك ارتباكاً واضحاً في أوكرانيا نتيجة تعويلها على الدعم الغربي، في الوقت الذي خسرت فيه الولايات المتحدة الأميركية السيطرة في الميدان نتيجة فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وهذه الخسائر ستستمر في الفترة المقبلة، لذلك رأينا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في كييف للبحث في هذه الملفات لا سيما وأنّ أوكرانيا باتت تشكل عبئاً على جميع الأطراف الغربية".وشدّد قناة على أنّ التلويح الغربي باستخدام السلاح النووي هو دليل على الإفلاس السياسي والعسكري، وغياب أي أفق استراتيجي لدى الغرب للتعاطي مع أزمتهم، معتبرًا أن هذه التهديدات تهدف إلى الضغط على روسيا، لافتًا إلى أن المعركة اليوم مع حلف "الناتو" لا تزال ضمن المربع الإعلامي".

https://sarabic.ae/20240514/خبير-في-العلاقات-الدولية-لـ-سبوتنيك-التعيينات-الروسية-الجديدة-تؤكد-الإصرار-على-الانتصار-1088813414.html

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