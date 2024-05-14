https://sarabic.ae/20240514/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-25-قذيفة-لراجمات-فامبير-الصاروخية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-1088815295.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية في أجواء مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية دمرت 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T05:24+0000
2024-05-14T05:24+0000
2024-05-14T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من محاولات نظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام راجمات "آر إم-70 فامبير"".وأضاف: "قامت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بتدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة امرأة بشظية في العمود الفقري، جراء الهجوم الأوكراني.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240514/تضرر6-مبان-سكنية-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-بمقاطعة-بيلغورود-1088813008.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية في أجواء مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية دمرت 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من محاولات نظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام راجمات "آر إم-70 فامبير"".
وأضاف: "قامت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بتدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة امرأة بشظية في العمود الفقري، جراء الهجوم الأوكراني.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.