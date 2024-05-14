https://sputnikarabic.ae/20240514/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-أوكرانيا-ومصنعا-لتصليح-المعدات-العسكرية-في-أومان-بمقاطعة-تشيركاسي-1088815115.html
القوات الروسية تستهدف مطارا أوكرانيا ومصنعا لتصليح المعدات العسكرية في أومان بمقاطعة تشيركاسي
القوات الروسية تستهدف مطارا أوكرانيا ومصنعا لتصليح المعدات العسكرية في أومان بمقاطعة تشيركاسي
سبوتنيك عربي
أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت مطاراً أوكرانيا ومصنعًا يتم فيه إصلاح... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T05:11+0000
2024-05-14T05:11+0000
2024-05-14T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك " نقلاً عن مصادر عسكرية خاصة: "تم استهداف مدينة أومان في مقاطعة تشيركاسي الأوكرانية، ليلة 14 مايو/ أيار، ومن خلالها تم ضرب منشآت عسكرية، حيث تعرضت مستودعات ونقاط انتشار مؤقتة تعيد توزيع الوحدات على الجبهة لضربات، لكن الضربة الرئيسية استهدفت المطار العسكري في أومان".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تستهدف مطارا أوكرانيا ومصنعا لتصليح المعدات العسكرية في أومان بمقاطعة تشيركاسي
05:11 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 05:12 GMT 14.05.2024)
أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت مطاراً أوكرانيا ومصنعًا يتم فيه إصلاح المعدات العسكرية في مدينة أومان بمقاطعة تشيركاسي .
وقال ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك " نقلاً عن مصادر عسكرية خاصة: "تم استهداف مدينة أومان في مقاطعة تشيركاسي الأوكرانية، ليلة 14 مايو/ أيار، ومن خلالها تم ضرب منشآت عسكرية، حيث تعرضت مستودعات ونقاط انتشار مؤقتة تعيد توزيع الوحدات على الجبهة لضربات، لكن الضربة الرئيسية استهدفت المطار العسكري في أومان".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.