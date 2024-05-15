https://sarabic.ae/20240515/الرئيس-التركي-يقول-إن-إسرائيل-ستهاجم-بلاده-مستقبلا-1088856529.html
الرئيس التركي يعلن أن إسرائيل ستهاجم بلاده مستقبلا
الرئيس التركي يعلن أن إسرائيل ستهاجم بلاده مستقبلا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها حتى يحاسب المسؤولون عن المذابح في قطاع غزة". 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T09:56+0000
2024-05-15T09:56+0000
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وقال أردوغان، في كلمة له، إن "ما يحدث في غزة لم نره من قبل وحتى هتلر لم يرتكب ما تم فعله بالقطاع"، مؤكدًا أنه "عاجلا أم آجلا سيعود الفلسطينيون إلى ديارهم".وأضاف: "لأننا نقف إلى جانب حماس يوجّه الانتقاد إلينا في الداخل والخارج"، متابعًا: "لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة، فإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية ستطمع عاجلا أو آجلا بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة".واستطرد الرئيس التركي: "استهدافنا من قبل القتلة الصهاينة ليس أمرًا يدعو للخوف أو الخجل لكنه وسام شرف نضعه على صدورنا بكل فخر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس التركي يعلن أن إسرائيل ستهاجم بلاده مستقبلا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها حتى يحاسب المسؤولون عن المذابح في قطاع غزة".
وقال أردوغان، في كلمة له
، إن "ما يحدث في غزة لم نره من قبل وحتى هتلر لم يرتكب ما تم فعله بالقطاع"، مؤكدًا أنه "عاجلا أم آجلا سيعود الفلسطينيون إلى ديارهم".
وأضاف: "لأننا نقف إلى جانب حماس يوجّه الانتقاد إلينا في الداخل والخارج"، متابعًا: "لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة، فإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية ستطمع عاجلا أو آجلا بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة".
واستطرد الرئيس التركي: "استهدافنا من قبل القتلة الصهاينة ليس أمرًا يدعو للخوف أو الخجل لكنه وسام شرف نضعه على صدورنا بكل فخر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس
شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح
، للضغط على حماس
وأعلنت حركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح
اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.