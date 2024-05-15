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رئيس الوزراء الفلسطيني: وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة
رئيس الوزراء الفلسطيني: وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن "تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T07:47+0000
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وقال مصطفى، في تصريحاته بمناسبة ذكرى النكبة، إن "وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة"، مؤكدا أن إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية يؤكدان أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وتأتي الذكرى الـ76 للنكبة هذا العام في وقت يعيش الفلسطينيين في أزمة إنسانية بعد أكثر من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240212/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-اجتياح-إسرائيل-لرفح-نكبة-جديدة-لفلسطين-واستفزاز-لمصر-1086016808.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني: وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة

07:47 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن "تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام والرحيل".
وقال مصطفى، في تصريحاته بمناسبة ذكرى النكبة، إن "وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة"، مؤكدا أن إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية يؤكدان أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وتأتي الذكرى الـ76 للنكبة هذا العام في وقت يعيش الفلسطينيين في أزمة إنسانية بعد أكثر من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أنصار حركة فتح الفلسطينية برام الله - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": اجتياح إسرائيل لرفح نكبة جديدة لفلسطين واستفزاز لمصر
12 فبراير, 19:23 GMT
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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