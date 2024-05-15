https://sarabic.ae/20240515/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-وعي-شعبنا-وتمسكه-بأرضه-ووطنه-سيسقطان-كل-محاولات-التهجير-المستمرة-منذ-النكبة-1088851372.html

رئيس الوزراء الفلسطيني: وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة

رئيس الوزراء الفلسطيني: وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن "تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T07:47+0000

2024-05-15T07:47+0000

2024-05-15T07:47+0000

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088847772_0:164:3222:1976_1920x0_80_0_0_47e733deac98a1c160c21c078d092d87.jpg

وقال مصطفى، في تصريحاته بمناسبة ذكرى النكبة، إن "وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة"، مؤكدا أن إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية يؤكدان أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وتأتي الذكرى الـ76 للنكبة هذا العام في وقت يعيش الفلسطينيين في أزمة إنسانية بعد أكثر من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240212/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-اجتياح-إسرائيل-لرفح-نكبة-جديدة-لفلسطين-واستفزاز-لمصر-1086016808.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي