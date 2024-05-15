https://sarabic.ae/20240515/عبد-الهادي-لـسبوتنيك-لن-نتنازل-عن-الدور-الروسي-الضامن-وأميركا-ليست-نزيهة-1088851027.html

عبد الهادي لـ"سبوتنيك": لن نتنازل عن الدور الروسي الضامن وأميركا ليست نزيهة

عبد الهادي لـ"سبوتنيك": لن نتنازل عن الدور الروسي الضامن وأميركا ليست نزيهة

سبوتنيك عربي

شدد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، على أهمية الدور الروسي في المفاوضات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني. 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T07:32+0000

2024-05-15T07:32+0000

2024-05-15T07:32+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وقال في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إن "كل الأوراق التي نوقشت داخل الحركة كان يُكتب في نهايتها "الضامنون والوسطاء والإدارة الأمريكية وروسيا وتركيا ودول أخرى".وأضاف عبد الهادي قائلا: "نحتاج إلى ضمانات غير الولايات المتحدة الأمريكية، ويحق لنا أن نحدد الأطراف الضامنة لنا في هذه الصفقة" .يشار إلى أن حركة "حماس" لطالما عبرت عن موقفها من لعب الولايات المتحدة لدور الوسيط في المفاوضات، نظراً لعدم إمكانية اعتبار واشنطن وسياطاً نزيها وخصوصا أنها تقدم الدعم وحمات المساعدات إلى إسرائيل و بالتالي هي شريكة بالحرب .

https://sarabic.ae/20240515/عبد-الهادي-لـسبوتنيك--أيّ-قوة-أجنبيّة-تتواجد-في-غزة-سنتعامل-معها-على-أساس-أنّها-احتلال-1088847616.html

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