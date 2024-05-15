https://sarabic.ae/20240515/عبد-الهادي-لـسبوتنيك-لن-نتنازل-عن-الدور-الروسي-الضامن-وأميركا-ليست-نزيهة-1088851027.html
عبد الهادي لـ"سبوتنيك": لن نتنازل عن الدور الروسي الضامن وأميركا ليست نزيهة
عبد الهادي لـ"سبوتنيك": لن نتنازل عن الدور الروسي الضامن وأميركا ليست نزيهة
سبوتنيك عربي
شدد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، على أهمية الدور الروسي في المفاوضات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T07:32+0000
2024-05-15T07:32+0000
2024-05-15T07:32+0000
العالم العربي
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وقال في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إن "كل الأوراق التي نوقشت داخل الحركة كان يُكتب في نهايتها "الضامنون والوسطاء والإدارة الأمريكية وروسيا وتركيا ودول أخرى".وأضاف عبد الهادي قائلا: "نحتاج إلى ضمانات غير الولايات المتحدة الأمريكية، ويحق لنا أن نحدد الأطراف الضامنة لنا في هذه الصفقة" .يشار إلى أن حركة "حماس" لطالما عبرت عن موقفها من لعب الولايات المتحدة لدور الوسيط في المفاوضات، نظراً لعدم إمكانية اعتبار واشنطن وسياطاً نزيها وخصوصا أنها تقدم الدعم وحمات المساعدات إلى إسرائيل و بالتالي هي شريكة بالحرب .
https://sarabic.ae/20240515/عبد-الهادي-لـسبوتنيك--أيّ-قوة-أجنبيّة-تتواجد-في-غزة-سنتعامل-معها-على-أساس-أنّها-احتلال-1088847616.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
عبد الهادي لـ"سبوتنيك": لن نتنازل عن الدور الروسي الضامن وأميركا ليست نزيهة
حصري
شدد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، على أهمية الدور الروسي في المفاوضات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي و الفلسطيني.
وقال في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إن "كل الأوراق التي نوقشت داخل الحركة كان يُكتب في نهايتها "الضامنون والوسطاء والإدارة الأمريكية وروسيا وتركيا ودول أخرى".
وأضاف عبد الهادي قائلا: "نحتاج إلى ضمانات غير الولايات المتحدة الأمريكية، ويحق لنا أن نحدد الأطراف الضامنة لنا في هذه الصفقة" .
يشار إلى أن حركة "حماس" لطالما عبرت عن موقفها من لعب الولايات المتحدة لدور الوسيط في المفاوضات، نظراً لعدم إمكانية اعتبار واشنطن وسياطاً نزيها وخصوصا أنها تقدم الدعم وحمات المساعدات إلى إسرائيل و بالتالي هي شريكة بالحرب .