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https://sarabic.ae/20240516/أطراف-صناعية-تعيد-الأمل-للمصابين-في-قطاع-غزة-صور-1088898163.html
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة... صور وفيديو
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ223 على التوالي، وقالت منظمة "آكشن إيد" الدولية، "إنَّ أكثر من 75% من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T12:04+0000
2024-05-16T13:25+0000
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وتسبب القصف العنيف على القطاع، بمقتل أكثر من 35 ألف شخص، بحسب حصيلة غير نهائية، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 79 ألف مواطنا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ومع استمرار الحرب تزداد معاناة المصابين صعوبة، خاصة أولئك الذين فقدوا أطرافهم جراء القصف الإسرائيلي.وقدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بداية العام الجاري، أنَّ أكثر من 12 ألف شخص، فقدوا طرفا أو أكثر بسبب الحرب في غزة، وأنَّ قرابة 10 أطفال يفقدون إحدى الساقين أو كلتيهما يومياً في قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.أطراف صناعية تعيد الأملولرفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ظهر أمل لمبتوري الأطراف في القطاع، من خلال مشروع تركيب الأطراف الصناعية في غزة الذي ينفذه المستشفى الميداني الإماراتي.وأضاف: "لن تتوقف عملية أخذ القياسات، خاصة للأطفال والنساء، ونقوم بالمشفى الميداني بتوفير كافة المستلزمات الصحية الضرورية لإنجاح مشروع الأطراف الصناعية، ويتم التنسيق مع أشقائنا بالقطاع الصحي الفلسطيني في غزة لنقل المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج إلى الخارج".تجارب صادمة تظل مدى الحياةوتعد تجربة الفقد عند الأطفال أكثر الظروف قسوة عليهم ، خاصة في ظل استمرار الحرب التي تثير مشاعر الخوف والقلق، وهذا ما حدث مع بشرة سليم النازحة من شمال قطاع غزة، والتي كانت تقيم في خان يونس، وبينما كانت أبنتها الوحيدة فرح تلعب أمام خيمة النزوح، أصيبت بطلق ناري في رجلها اليمنى، من طائرة إسرائيلية كانت تطلق النيران بغزارة.وأضافت: "جئنا إلى المشفى الإماراتي لعمل القياسات لرجل فرح، ولا يوجد لغاية الان طرف صناعي لها، لكن الحمد لله الأمل موجود، وسننتظر إيجاد طرف صناعي لها، أبنتي قوية وأنا أقوى، وأتمنى أن تنتهي الحرب، يكفي 8 شهور ونحن بهذه الحالة، ننزح من مكان إلى مكان، ولسنا نعاني وحدنا، بل كل أهالي القطاع في معاناة مستمرة".ويقوم أحد الأطباء بعمل القياسات المناسبة لرجل الطفلة فرح، فيبدو أن التجربة الصادمة التي مرت بها، أثرت عليها بشكل كبير، وربما لن تعود لحياتها الطبيعية كما كانت قبل صدمة الفقد، لكنها تستطيع التأقلم والقبول الكامل لما فقد ما دام الطرف البديل توفر وأعانها على القيام ببعض الأدوار التعليمية والاجتماعية.ويحتاج قرابة 12 ألف جريح في قطاع غزة للسفر والعلاج في الخارج، وتؤكد وزارة الصحة الفلسطينية أنَّ مواصلة إغلاق معبر رفح البري البوابة الوحيدة لقطاع غزة مع العالم الخارجي، تسبب في كارثة صحية ووفيات في صفوف الجرحى والمرضى، وتوقف معظم المستشفيات عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود والأدوية.وتحذر الصحة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية من "أنَّ ⁠إسرائيل بدأت بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها، خاصة سفر الجرحى والمرضى ودخول مساعدات الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات".
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة... صور وفيديو

12:04 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 13:25 GMT 16.05.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ223 على التوالي، وقالت منظمة "آكشن إيد" الدولية، "إنَّ أكثر من 75% من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة نزحوا من منازلهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
وتسبب القصف العنيف على القطاع، بمقتل أكثر من 35 ألف شخص، بحسب حصيلة غير نهائية، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 79 ألف مواطنا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ومع استمرار الحرب تزداد معاناة المصابين صعوبة، خاصة أولئك الذين فقدوا أطرافهم جراء القصف الإسرائيلي.
وقدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بداية العام الجاري، أنَّ أكثر من 12 ألف شخص، فقدوا طرفا أو أكثر بسبب الحرب في غزة، وأنَّ قرابة 10 أطفال يفقدون إحدى الساقين أو كلتيهما يومياً في قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

أطراف صناعية تعيد الأمل

ولرفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ظهر أمل لمبتوري الأطراف في القطاع، من خلال مشروع تركيب الأطراف الصناعية في غزة الذي ينفذه المستشفى الميداني الإماراتي.

ويقول الطبيب سلطان الكعبي مدير المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، لوكالة "سبوتنيك": "مشروع تركيب أطراف صناعية، يشتمل على عدة مراحل، ونحن في المرحلة الأولى نستهدف خلالها تقديم المساعدة لـ 61 شخص فقدوا أطرافهم الصناعية، ونقوم بعمل الفحوصات اللازمة وأخذ القياسات، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية، التي نقدم من خلالها الأطراف الصناعية للمستفيدين".

وأضاف: "لن تتوقف عملية أخذ القياسات، خاصة للأطفال والنساء، ونقوم بالمشفى الميداني بتوفير كافة المستلزمات الصحية الضرورية لإنجاح مشروع الأطراف الصناعية، ويتم التنسيق مع أشقائنا بالقطاع الصحي الفلسطيني في غزة لنقل المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج إلى الخارج".
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat

تجارب صادمة تظل مدى الحياة

وتعد تجربة الفقد عند الأطفال أكثر الظروف قسوة عليهم ، خاصة في ظل استمرار الحرب التي تثير مشاعر الخوف والقلق، وهذا ما حدث مع بشرة سليم النازحة من شمال قطاع غزة، والتي كانت تقيم في خان يونس، وبينما كانت أبنتها الوحيدة فرح تلعب أمام خيمة النزوح، أصيبت بطلق ناري في رجلها اليمنى، من طائرة إسرائيلية كانت تطلق النيران بغزارة.

وتقول بشرة لـ"سبوتنيك": "بعد إصابة فرح، ذهبنا إلى مشفى ناصر في خان يونس، ووضع الأطباء بلاتين على رجلها، ثم بقيت 4 أيام وأصيبت رجلها بغرارينا، ثم ذهبنا إلى المشفى الأردني بجانب مشفى ناصر، وقالوا لي ليس هناك أمل، لأن الشرايين متوقفة في رجلها، فقاموا ببترها في شهر يناير الماضي".

وأضافت: "جئنا إلى المشفى الإماراتي لعمل القياسات لرجل فرح، ولا يوجد لغاية الان طرف صناعي لها، لكن الحمد لله الأمل موجود، وسننتظر إيجاد طرف صناعي لها، أبنتي قوية وأنا أقوى، وأتمنى أن تنتهي الحرب، يكفي 8 شهور ونحن بهذه الحالة، ننزح من مكان إلى مكان، ولسنا نعاني وحدنا، بل كل أهالي القطاع في معاناة مستمرة".
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقوم أحد الأطباء بعمل القياسات المناسبة لرجل الطفلة فرح، فيبدو أن التجربة الصادمة التي مرت بها، أثرت عليها بشكل كبير، وربما لن تعود لحياتها الطبيعية كما كانت قبل صدمة الفقد، لكنها تستطيع التأقلم والقبول الكامل لما فقد ما دام الطرف البديل توفر وأعانها على القيام ببعض الأدوار التعليمية والاجتماعية.

ويوجد في قطاع غزة نحو 1100 طفل بترت أطرافهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بحسب سجلات وزارة الصحة ومستشفيات القطاع، وجميعهم يعيشون ظروفاً نفسية صعبة، وقد استطاع عدد قليل منهم السفر للعلاج، والبقية جرى علاجهم في غزة، أو ينتظرون العلاج في ظل قلة الإمكانيات الطبية ونفاد الأدوية، وندرة المتخصصين في العلاج النفسي، والوسائل التي تساعدهم على التنقل.

ويحتاج قرابة 12 ألف جريح في قطاع غزة للسفر والعلاج في الخارج، وتؤكد وزارة الصحة الفلسطينية أنَّ مواصلة إغلاق معبر رفح البري البوابة الوحيدة لقطاع غزة مع العالم الخارجي، تسبب في كارثة صحية ووفيات في صفوف الجرحى والمرضى، وتوقف معظم المستشفيات عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود والأدوية.
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة... صور وفيديو
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة... صور وفيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة... صور وفيديو
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
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© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
6/6
© Sputnik . Ajwad Jradat
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
وتحذر الصحة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية من "أنَّ ⁠إسرائيل بدأت بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها، خاصة سفر الجرحى والمرضى ودخول مساعدات الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات".
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