https://sarabic.ae/20240516/ضابط-في-البنتاغون-يتحدث-عن-هدية-غير-متوقعة-لموسكو-من-واشنطن-1088891402.html

ضابط في البنتاغون يتحدث عن "هدية" غير متوقعة لموسكو من واشنطن

ضابط في البنتاغون يتحدث عن "هدية" غير متوقعة لموسكو من واشنطن

سبوتنيك عربي

ذكرت ضابطة في وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون ريبيكا كوفلر، أن إجلاء الجيش الأمريكي من النيجر سيؤدي إلى وصول المعدات الأمريكية إلى أيدي الجيش الروسي. 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T09:49+0000

2024-05-16T09:49+0000

2024-05-16T09:50+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت كوفلر: "أي معدات عسكرية تركها الجيش (الأمريكي المغادر في أفريقيا ) ستصبح بمثابة كأسا لروسيا ... سيتم الاستيلاء على هذه الأنظمة ودراستها ... وستسمح بتجهيز القوات الروسية أسلحة بوسائل تقلل من فعالية الأسلحة الأمريكية".وأكد غوستافو دي كارفالهو، وهو زميل بارز في معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، أن روسيا تساعد الدول الأفريقية فقط لضمان أمنها في ظل فشل السياسة الغربية في القارة.الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجروكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد. وأفيد أن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد. في المجموع، وفقا للبيانات المتاحة، يبلغ عدد القوات الأمريكية في النيجر حوالي 1.1 ألف شخص، في تشاد - حوالي مائة.الجيش الأميركي يعلن زيادة الاستعداد القتالي بعد التموضع الروسي في قاعدة النيجروقالت المحللة السابقة في البنتاغون والملازم المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي كارين كوياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك" إن مثل هذه الخطوات تمثل نهاية وفشل السياسة الاستعمارية الجديدة الأمريكية تجاه أفريقيا.

https://sarabic.ae/20240514/رئيس-وزراء-النيجر-أمريكا-طلبت-منا-قطع-علاقاتنا-مع-إيران-وروسيا-1088834768.html

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