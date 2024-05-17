https://sarabic.ae/20240517/أونروا-أكثر-من-630-ألف-فلسطيني-فروا-من-رفح-منذ-بدء-الهجوم-الإسرائيلي-1088924309.html

"أونروا": أكثر من 630 ألف فلسطيني فروا من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي

"أونروا": أكثر من 630 ألف فلسطيني فروا من رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني من السكان والنازحين أجبروا على الفرار من رفح منذ بدء الهجوم... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T08:57+0000

2024-05-17T08:57+0000

2024-05-17T09:09+0000

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وذكرت "أونروا" في بيان: "أُجبر أكثر من 630 ألف شخص على الفرار من المنطقة، منذ بدء الهجوم العسكري على رفح في 6 مايو/أيار".وأضافت: "لقد لجأ الكثيرون إلى مدينة دير البلح، التي أصبحت الآن مكتظة بشكل لا يطاق وتعاني من ظروف مزرية".وأشارت المنظمة الأممية إلى أن سكان قطاع غزة ما زالوا يتعرضون للتهجير القسري بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر.بالإضافة إلى التحذيرات المتكررة التي تطلقها قوات الجيش الإسرائيلي للمواطنين بضرورة ترك منازلهم والنزوح من مناطق يحددها الجيش الإسرائيلي.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240517/إعلام-إسرائيل-تعرض-على-مصر-إعادة-فتح-معبر-رفح-بمشاركة-ممثلين-فلسطينيين-وأمميين-1088917655.html

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