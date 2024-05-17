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بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
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"البنتاغون": نرفض دعم عملية عسكرية في رفح دون خطة لحماية المدنيين
"البنتاغون": نرفض دعم عملية عسكرية في رفح دون خطة لحماية المدنيين
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صابرينا سينج، أن بلادها لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح دون خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين، مشيرةً... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T09:07+0000
2024-05-17T09:34+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" عن سينج، قولها بأن الإدارة الأمريكية لا تزال توفر لإسرائيل المساعدات ولم يتم إيقاف سوى شحنة واحدة فقط من الأسلحة، لافتةً إلى أن واشنطن ترغب في الإفراج عن جميع الرهائن.وأوضحت المتحدة أن القيادة المركزية الأمريكية كانت قد نجحت في تثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة، على أن يتم تفريغ المساعدات الإنسانية من السفن في منشأة توزيع عائمة وسيتم نقلها إلى الشاطئ في غزة؛ حيث ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأمم المتحدة بإدارة عملية التوزيع.وأضافت سينج أن هذه المهمة تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددةً على أن الهجوم على الأشخاص المخصصين لهذه المهمة يعني حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات المنقذة للحياة.يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد وافق، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس جو بايدن، بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل، وتم بث اجتماع المجلس على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في الكونغرس.وأعرب 224 عضوا عن تأييدهم للمشروع، بينما صوّت 187 عضوًا ضده. ووفقًا لنص مشروع القانون، الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء المجلس "يدينون قرار إدارة بايدن، بتعليق نقل عدد من الأسلحة إلى إسرائيل".ويقترح مشروع القانون الحد من استخدام الأموال المخصصة في الميزانية لوزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة اللازمة لإسرائيل.وظهر نشاط الحزب الجمهوري ضد بايدن، بعد أن أوقف الرئيس شحن نحو 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى ثني تل أبيب عن شن هجوم واسع على رفح.وقد سبق للبيت الأبيض أن أوضح أنه يرفض بشكل قاطع محاولات الكونغرس تقييد قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل المساعدات العسكرية، وفقاً لمبادئ السياسة الخارجية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240517/أونروا-أكثر-من-630-ألف-فلسطيني-فروا-من-رفح-منذ-بدء-الهجوم-الإسرائيلي-1088924309.html
https://sarabic.ae/20240516/نتنياهو-معركة-رفح-حاسمة-واكتمالها-سيقطع-بإسرائيل-مسافة-كبيرة-نحو-هزيمة-حماس-1088908130.html
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

"البنتاغون": نرفض دعم عملية عسكرية في رفح دون خطة لحماية المدنيين

09:07 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 09:34 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatفعالية ترفيهية للأطفال النازحين في رفح للتخفيف من ضجيج الحرب في عيد الفطر
فعالية ترفيهية للأطفال النازحين في رفح للتخفيف من ضجيج الحرب في عيد الفطر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صابرينا سينج، أن بلادها لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح دون خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية لم تر حتى الآن أي خطة.
ونقلت بوابة "الأهرام" عن سينج، قولها بأن الإدارة الأمريكية لا تزال توفر لإسرائيل المساعدات ولم يتم إيقاف سوى شحنة واحدة فقط من الأسلحة، لافتةً إلى أن واشنطن ترغب في الإفراج عن جميع الرهائن.
وأوضحت المتحدة أن القيادة المركزية الأمريكية كانت قد نجحت في تثبيت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة، على أن يتم تفريغ المساعدات الإنسانية من السفن في منشأة توزيع عائمة وسيتم نقلها إلى الشاطئ في غزة؛ حيث ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأمم المتحدة بإدارة عملية التوزيع.
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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08:57 GMT
وأضافت سينج أن هذه المهمة تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددةً على أن الهجوم على الأشخاص المخصصين لهذه المهمة يعني حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات المنقذة للحياة.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد وافق، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس جو بايدن، بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل، وتم بث اجتماع المجلس على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في الكونغرس.
وأعرب 224 عضوا عن تأييدهم للمشروع، بينما صوّت 187 عضوًا ضده. ووفقًا لنص مشروع القانون، الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء المجلس "يدينون قرار إدارة بايدن، بتعليق نقل عدد من الأسلحة إلى إسرائيل".
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أمس, 18:04 GMT
ويقترح مشروع القانون الحد من استخدام الأموال المخصصة في الميزانية لوزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة اللازمة لإسرائيل.
وظهر نشاط الحزب الجمهوري ضد بايدن، بعد أن أوقف الرئيس شحن نحو 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى ثني تل أبيب عن شن هجوم واسع على رفح.
وقد سبق للبيت الأبيض أن أوضح أنه يرفض بشكل قاطع محاولات الكونغرس تقييد قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل المساعدات العسكرية، وفقاً لمبادئ السياسة الخارجية الأمريكية.
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