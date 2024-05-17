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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة

سبوتنيك عربي

صرح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، بأن موسكو مستعدة لتوسيع مساعداتها الإنسانية لسكان قطاع غزة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T06:48+0000

2024-05-17T06:48+0000

2024-05-17T06:48+0000

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وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقدم المساعدات الإنسانية بالفعل ونحن على استعداد لتوسيع نطاق تقديمها والشيء الآخر هو أننا كنا نؤكد منذ بداية المأساة التي شهدناها في غزة، على أنه يمكن تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذها بشكل فعال إذا كان هناك وقف لإطلاق النار".وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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قطاع غزة, العالم, روسيا, أخبار فلسطين اليوم