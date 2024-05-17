https://sarabic.ae/20240517/مجلس-النواب-الأمريكي-يوافق-على-مشروع-قانون-بشأن-إمدادات-الأسلحة-لإسرائيل-1088916973.html
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل
سبوتنيك عربي
وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس جو بايدن، بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل، وتم بث اجتماع المجلس على... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T05:01+0000
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وأعرب 224 عضوًا عن تأييدهم للمشروع، بينما صوّت 187 عضوًا ضدها. ووفقًا لنص مشروع القانون، الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء المجلس "يدينون قرار إدارة بايدن، بتعليق نقل عدد من الأسلحة إلى إسرائيل".وظهر نشاط الحزب الجمهوري ضد بايدن، بعد أن أوقف الرئيس شحن نحو 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى ثني تل أبيب عن شن هجوم واسع على رفح.وقال بايدن، في مقابلة أجراها أخيرا مع شبكة "سي إن إن"، إنه سيوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل في حال حدوث عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح في قطاع غزة، بحسب قوله.وقد حذر بايدن من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين، إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، بأن "الولايات المتحدة أوقفت، مؤقتا، تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل، في إطار مراجعة أنواع معينة من المساعدة العسكرية لإسرائيل".
https://sarabic.ae/20240509/سندخل-رفح-دون-مساعدات-هجوم-إسرائيلي-على-بايدن-بعد-تعليق-شحنات-الأسلحة-1088660201.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل
وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس جو بايدن، بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل، وتم بث اجتماع المجلس على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في الكونغرس.
وأعرب 224 عضوًا عن تأييدهم للمشروع، بينما صوّت 187 عضوًا ضدها. ووفقًا لنص مشروع القانون، الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء المجلس "يدينون قرار إدارة بايدن، بتعليق نقل عدد من الأسلحة إلى إسرائيل".
ويقترح مشروع القانون الحد من استخدام الأموال المخصصة في الميزانية لوزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة اللازمة لإسرائيل.
وظهر نشاط الحزب الجمهوري ضد بايدن، بعد أن أوقف الرئيس شحن نحو 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى ثني تل أبيب عن شن هجوم واسع على رفح.
وقد سبق للبيت الأبيض أن أوضح أنه يرفض بشكل قاطع محاولات الكونغرس تقييد قدرة الرئيس الأمريكي على تحويل المساعدات العسكرية، وفقاً لمبادئ السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال بايدن، في مقابلة أجراها أخيرا مع شبكة "سي إن إن"، إنه سيوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل في حال حدوث عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح في قطاع غزة، بحسب قوله.
وقد حذر بايدن من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين، إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل، بسبب الأحداث في رفح.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، بأن "الولايات المتحدة أوقفت، مؤقتا، تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل، في إطار مراجعة أنواع معينة من المساعدة العسكرية لإسرائيل".