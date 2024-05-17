https://sarabic.ae/20240517/مجلس-النواب-الأمريكي-يوافق-على-مشروع-قانون-بشأن-إمدادات-الأسلحة-لإسرائيل-1088916973.html

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل

سبوتنيك عربي

وافق مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الخميس، على مشروع قانون يلزم إدارة الرئيس جو بايدن، بضمان إمدادات الأسلحة دون انقطاع إلى إسرائيل، وتم بث اجتماع المجلس على... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T05:01+0000

2024-05-17T05:01+0000

2024-05-17T05:01+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085459556_0:0:1679:944_1920x0_80_0_0_3ecb0796f54e54258a6708d5b22c4782.jpg

وأعرب 224 عضوًا عن تأييدهم للمشروع، بينما صوّت 187 عضوًا ضدها. ووفقًا لنص مشروع القانون، الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء المجلس "يدينون قرار إدارة بايدن، بتعليق نقل عدد من الأسلحة إلى إسرائيل".وظهر نشاط الحزب الجمهوري ضد بايدن، بعد أن أوقف الرئيس شحن نحو 3500 قنبلة ثقيلة إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى ثني تل أبيب عن شن هجوم واسع على رفح.وقال بايدن، في مقابلة أجراها أخيرا مع شبكة "سي إن إن"، إنه سيوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل في حال حدوث عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح في قطاع غزة، بحسب قوله.وقد حذر بايدن من أنه قد يوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية للإسرائيليين، إذا قاموا بتوسيع عمليتهم في قطاع غزة إلى رفح.وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، بأن "الولايات المتحدة أوقفت، مؤقتا، تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل، في إطار مراجعة أنواع معينة من المساعدة العسكرية لإسرائيل".

https://sarabic.ae/20240509/سندخل-رفح-دون-مساعدات-هجوم-إسرائيلي-على-بايدن-بعد-تعليق-شحنات-الأسلحة-1088660201.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية