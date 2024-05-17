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بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
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https://sarabic.ae/20240517/مسيرة-الاستطلاع-الروسية-الحديثة-غرانات-4-1088927299.html
مسيرة الاستطلاع الروسية الحديثة "غرانات-4"
مسيرة الاستطلاع الروسية الحديثة "غرانات-4"
سبوتنيك عربي
مسيّرة الاستطلاع الروسية الحديثة "غرانات-4"
2024-05-17T10:26+0000
2024-05-17T10:26+0000
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وتمثل "غرانات" طائرات مسيّرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع وتعديل إطلاق النار. ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4"، ورصدت "سبوتنيك" صورا لها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات في ذلك العام.
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مسيّرة الاستطلاع الروسية الحديثة "غرانات-4"
مسيّرة الاستطلاع الروسية الحديثة "غرانات-4"

مسيرة الاستطلاع الروسية الحديثة "غرانات-4"

10:26 GMT 17.05.2024
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات المسيّرة، بعضها يمكن استخدامه في مهام متعددة مثل "غرانات". يوضع إنفوغراف "سبوتنيك" الخصائص الفنية للمسيرة "غرانات-4".
وتمثل "غرانات" طائرات مسيّرة مصممة لتنفيذ عمليات مختلفة منها مهام الاستطلاع وتعديل إطلاق النار. ويوجد منها أكثر من طراز أبرزها "غرانات - 1" و"غرانات - 4"، ورصدت "سبوتنيك" صورا لها في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي نظمته الإمارات في ذلك العام.
مسيّرة الاستطلاع الروسية الحديثة غرانات-4 - سبوتنيك عربي
مسيّرة الاستطلاع الروسية الحديثة غرانات-4 - سبوتنيك عربي
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