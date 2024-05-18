https://sarabic.ae/20240518/إسرائيل-تعلن-مقتل-المسؤول-اللوجستي-لحركة-الجهاد-الإسلامي-في-مدينة-رفح-الفلسطينية-1088955523.html
إسرائيل تعلن مقتل المسؤول اللوجستي لحركة "الجهاد الإسلامي" في مدينة رفح الفلسطينية
إسرائيل تعلن مقتل المسؤول اللوجستي لحركة "الجهاد الإسلامي" في مدينة رفح الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "استمرار عملياته العسكرية في شرق رفح وجباليا ووسط غزة واستهداف أكثر من 70 موقعا، اليوم الماضي". 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T08:05+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرة لسلاح الجو قامت بتصفية عنصر بارز للجهاد الإسلامي في منطقة رفح، كان مسؤولًا عن الشؤون اللوجستية في لواء رفح وكان مسؤولًا عن التعامل مع مناورة الجيش في منطقة رفح"، مؤكدا أنه "قضى على عدد من المخربين تم رصدهم بالقرب من القوات".وأضاف البيان أنه تم "تدمير منصة صواريخ جاهزة للإطلاق"، مؤكدا العثور على فتحات أنفاق عدة وعبوات ناسفة في المنطقة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240518/كتائب-القسام-تعلن-مقتل-15-جنديا-إسرائيليا-شرق-مدينة-رفح-الفلسطينية-1088954108.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, حركة حماس, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, حركة حماس, العالم
إسرائيل تعلن مقتل المسؤول اللوجستي لحركة "الجهاد الإسلامي" في مدينة رفح الفلسطينية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "استمرار عملياته العسكرية في شرق رفح وجباليا ووسط غزة واستهداف أكثر من 70 موقعا، اليوم الماضي".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "طائرة لسلاح الجو قامت بتصفية عنصر بارز للجهاد الإسلامي في منطقة رفح، كان مسؤولًا عن الشؤون اللوجستية في لواء رفح وكان مسؤولًا عن التعامل مع مناورة الجيش في منطقة رفح"، مؤكدا أنه "قضى على عدد من المخربين تم رصدهم بالقرب من القوات".
وأضاف البيان أنه تم "تدمير منصة صواريخ جاهزة للإطلاق"، مؤكدا العثور على فتحات أنفاق عدة وعبوات ناسفة في المنطقة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.