إعلام: كييف تطلب من واشنطن استخدام أسلحتها لضرب روسيا

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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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16 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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شؤون عسكرية
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خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
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الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
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البرنامج المسائي
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240518/إعلام-كييف-تطلب-من-واشنطن-استخدام-أسلحتها-لضرب-روسيا-1088953303.html
إعلام: كييف تطلب من واشنطن استخدام أسلحتها لضرب روسيا
إعلام: كييف تطلب من واشنطن استخدام أسلحتها لضرب روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، بأن سلطات كييف طلبت، الأسبوع الماضي، من واشنطن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المنشآت العسكرية في الأراضي التي يعترف... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T06:23+0000
2024-05-18T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "طلبت أوكرانيا من إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، المساعدة في تحديد الأهداف في روسيا، التي يمكن لكييف ضربها بأسلحتها الخاصة".وأشار المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن "أوكرانيا أرسلت الطلب، الأسبوع الماضي، وهو الآن قيد النظر".وقد ذكرت موسكو، في مناسبات عدة، أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل وأيضاً من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20240517/إعلام-أمريكي-الوضع-على-الجبهة-يدفع-كييف-وواشنطن-إلى-خوض-مخاطر-كبيرة-1088947882.html
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إعلام: كييف تطلب من واشنطن استخدام أسلحتها لضرب روسيا

06:23 GMT 18.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، بأن سلطات كييف طلبت، الأسبوع الماضي، من واشنطن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المنشآت العسكرية في الأراضي التي يعترف الغرب بأنها روسية، كما طلبت المساعدة في تحديد أهداف في روسيا يمكن لأوكرانيا ضربها بأسلحتها الخاصة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "طلبت أوكرانيا من إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، المساعدة في تحديد الأهداف في روسيا، التي يمكن لكييف ضربها بأسلحتها الخاصة".

وأضافت: "كما طلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة ضد المنشآت العسكرية داخل روسيا".

وأشار المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن "أوكرانيا أرسلت الطلب، الأسبوع الماضي، وهو الآن قيد النظر".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
إعلام أمريكي: الوضع على الجبهة يدفع كييف وواشنطن إلى خوض مخاطر كبيرة
أمس, 19:52 GMT
وقد ذكرت موسكو، في مناسبات عدة، أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفاً مشروعاً للجيش الروسي.
ووفقاً لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل وأيضاً من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMTМужчина осматривает разбитый автомобиль после военной операции в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعتقل عمالا من غزة جنوب جنين ويعتدي عليهم.. فيديو05:06 GMT
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