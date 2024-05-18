https://sarabic.ae/20240518/الأمم-المتحدة-لم-تبق-مساعدات-إغاثية-لتوزيعها-في-غزة-1088951705.html

الأمم المتحدة: لم تبق مساعدات إغاثية لتوزيعها في غزة

الأمم المتحدة: لم تبق مساعدات إغاثية لتوزيعها في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس الجمعة، نفاد جميع مخزوناته الإغاثية في غزة، مشيرًا إلى أنه "لم يبق شيء تقريبا لتوزيعه في القطاع". 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T04:23+0000

2024-05-18T04:23+0000

2024-05-18T04:27+0000

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وأوضح المكتب، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة"، مضيفا أنه "مع حظر دخول المساعدات لا يمكن للناس اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240518/مقتل-فلسطينيين-اثنين-في-قصف-إسرائيلي-وسط-رفح-1088951358.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, العالم العربي