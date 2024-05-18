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القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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عرب بوينت بودكاست
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تستولي-على-مركبة-إنقاذ-بريطانية-نادرة-1088962699.html
القوات الروسية تستولي على مركبة إنقاذ بريطانية نادرة
القوات الروسية تستولي على مركبة إنقاذ بريطانية نادرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع أن جنود لواء البنادق الآلية التابع لفيلق الجيش التابع لمجموعة "الشرق" استولوا على مركبة إخلاء بريطانية (إسعاف بريطانية) من طراز "FV104... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T13:51+0000
2024-05-18T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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و قال أحد المتخصصين في إصلاح المعدات العسكرية في فيلق الجيش التابع لمجموعة قوات "الشرق" الذي يحمل علامة النداء "غيرمان": "زودت بريطانيا أوكرانيا بهذه المعدات. تم إنتاج ما مجموعه 100 مركبة من هذا النوع. وهذه واحدة منها، ويمكن استخدامها كقطعة نادرة يمكن اقتناؤها لهواة الجمع".تم إنتاج "FV104 Samaritan" في المملكة المتحدة منذ السبعينيات، ويمكن للمركبة إجلاء أربعة أشخاص وهي محمية من الألغام.وفي وقت سابق، صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتينك"، بأن الجيش الروسي قام بإجلاء أول دبابة أمريكية من طراز "إم1" أبرامز من خط المواجهة في أفدييفكا. وتم عرض دبابة "ليوبارد" ومدرعة "ماردر" الألمانيتين إلى جانب دبابات ومدرعات أخرى عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في قلب موازين المعركة في معرض لغنائم الجيش الروسي في مايو/ أيار.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تستولي على مركبة إنقاذ بريطانية نادرة

13:51 GMT 18.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع أن جنود لواء البنادق الآلية التابع لفيلق الجيش التابع لمجموعة "الشرق" استولوا على مركبة إخلاء بريطانية (إسعاف بريطانية) من طراز "FV104 Samaritan".
و قال أحد المتخصصين في إصلاح المعدات العسكرية في فيلق الجيش التابع لمجموعة قوات "الشرق" الذي يحمل علامة النداء "غيرمان": "زودت بريطانيا أوكرانيا بهذه المعدات. تم إنتاج ما مجموعه 100 مركبة من هذا النوع. وهذه واحدة منها، ويمكن استخدامها كقطعة نادرة يمكن اقتناؤها لهواة الجمع".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "تم بالفعل إصلاح المركبة ويجري إعدادها لإضافتها إلى مجموعة الأسلحة الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها".

تم إنتاج "FV104 Samaritan" في المملكة المتحدة منذ السبعينيات، ويمكن للمركبة إجلاء أربعة أشخاص وهي محمية من الألغام.
وفي وقت سابق، صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتينك"، بأن الجيش الروسي قام بإجلاء أول دبابة أمريكية من طراز "إم1" أبرامز من خط المواجهة في أفدييفكا.
وتم عرض دبابة "ليوبارد" ومدرعة "ماردر" الألمانيتين إلى جانب دبابات ومدرعات أخرى عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في قلب موازين المعركة في معرض لغنائم الجيش الروسي في مايو/ أيار.
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