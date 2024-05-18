https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تستولي-على-مركبة-إنقاذ-بريطانية-نادرة-1088962699.html
القوات الروسية تستولي على مركبة إنقاذ بريطانية نادرة
القوات الروسية تستولي على مركبة إنقاذ بريطانية نادرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع أن جنود لواء البنادق الآلية التابع لفيلق الجيش التابع لمجموعة "الشرق" استولوا على مركبة إخلاء بريطانية (إسعاف بريطانية) من طراز "FV104... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T13:51+0000
2024-05-18T13:51+0000
2024-05-18T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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و قال أحد المتخصصين في إصلاح المعدات العسكرية في فيلق الجيش التابع لمجموعة قوات "الشرق" الذي يحمل علامة النداء "غيرمان": "زودت بريطانيا أوكرانيا بهذه المعدات. تم إنتاج ما مجموعه 100 مركبة من هذا النوع. وهذه واحدة منها، ويمكن استخدامها كقطعة نادرة يمكن اقتناؤها لهواة الجمع".تم إنتاج "FV104 Samaritan" في المملكة المتحدة منذ السبعينيات، ويمكن للمركبة إجلاء أربعة أشخاص وهي محمية من الألغام.وفي وقت سابق، صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتينك"، بأن الجيش الروسي قام بإجلاء أول دبابة أمريكية من طراز "إم1" أبرامز من خط المواجهة في أفدييفكا. وتم عرض دبابة "ليوبارد" ومدرعة "ماردر" الألمانيتين إلى جانب دبابات ومدرعات أخرى عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في قلب موازين المعركة في معرض لغنائم الجيش الروسي في مايو/ أيار.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تستولي على مركبة إنقاذ بريطانية نادرة
أفادت وزارة الدفاع أن جنود لواء البنادق الآلية التابع لفيلق الجيش التابع لمجموعة "الشرق" استولوا على مركبة إخلاء بريطانية (إسعاف بريطانية) من طراز "FV104 Samaritan".
و قال أحد المتخصصين في إصلاح المعدات العسكرية في فيلق الجيش التابع لمجموعة قوات "الشرق" الذي يحمل علامة النداء "غيرمان": "زودت بريطانيا أوكرانيا بهذه المعدات. تم إنتاج ما مجموعه 100 مركبة من هذا النوع. وهذه واحدة منها، ويمكن استخدامها كقطعة نادرة يمكن اقتناؤها لهواة الجمع".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "تم بالفعل إصلاح المركبة ويجري إعدادها لإضافتها إلى مجموعة الأسلحة الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها".
تم إنتاج "FV104 Samaritan" في المملكة المتحدة منذ السبعينيات، ويمكن للمركبة إجلاء أربعة أشخاص وهي محمية من الألغام.
وفي وقت سابق، صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتينك"، بأن الجيش الروسي قام بإجلاء أول دبابة أمريكية من طراز "إم1" أبرامز من خط المواجهة في أفدييفكا.
وتم عرض دبابة "ليوبارد" ومدرعة "ماردر" الألمانيتين إلى جانب دبابات ومدرعات أخرى عوّلت عليها كييف وحلفاؤها في قلب موازين المعركة في معرض لغنائم الجيش الروسي في مايو/ أيار.