https://sarabic.ae/20240518/خالد-مشعل-يطالب-الدول-العربية-والإسلامية-بتشكيل-جبهة-سياسية-عريضة-تواجه-إسرائيل-وأمريكا-1088958974.html

خالد مشعل يطالب الدول العربية والإسلامية بتشكيل جبهة سياسية عريضة تواجه إسرائيل وأمريكا

خالد مشعل يطالب الدول العربية والإسلامية بتشكيل جبهة سياسية عريضة تواجه إسرائيل وأمريكا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس حركة حماس الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، بأن "المقاومة في غزة، أعادت التموضع في كل مكان"، مؤكدا أنها "بخير"، بحسب قوله. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T10:55+0000

2024-05-18T10:55+0000

2024-05-18T10:55+0000

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وأكد مشعل، في تصريحات له، أن "المقاومة أمام لحظة تاريخية وفرصة لهزيمة إسرائيل وتفكيك المشروع الصهيوني"، مشيرا إلى أن "العدو يتقهقر ويفقد ثقته بنفسه بعد مرور 8 أشهر على المعركة".وأضاف: "نريد من جماهير أمتنا غضبا متواصلا يوقف هذا العدوان وطوفانا لحصار السفارات الأمريكية والصهيونية"، مطالبا الدول العربية والإسلامية بـ"تشكيل جبهة سياسية عريضة تواجه الصهاينة والإدارة الأمريكية"، بحسب قوله.وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240518/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-القوات-الإسرائيلية-المتواجدة-داخل-معبر-رفح-البري-بقذائف-الهاون-1088955911.html

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