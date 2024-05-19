https://sarabic.ae/20240519/إعلام-أمريكي-يكشف-عما-سيحدث-لزيلينسكي-قريبا--1088979390.html
إعلام أمريكي يكشف عما سيحدث لزيلينسكي قريبا
إعلام أمريكي يكشف عما سيحدث لزيلينسكي قريبا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يُتهم بتقويض الديمقراطية في أوكرانيا، بعد انتهاء فترة ولايته في 20 مايو/... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T08:13+0000
2024-05-19T08:13+0000
2024-05-19T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت صحيفة أمريكية، إلى أن بقاء زيلينسكي، في منصبه سيؤدي إلى تعرضه للاتهامات بأنه استخدم الحرب لتقويض الديمقراطية من خلال السيطرة على وسائل الإعلام، وتهميش منتقديه ومنافسيه.وأضافت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن أحد السياسيين الأوكرانيين، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، أن مستوى الثقة الدولية بزيلينسكي آخذ بالانخفاض، بما في ذلك بسبب تصرفات رئيس مكتبه أندريه يرماك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240519/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-9-صواريخ-أتاكمز-و-تسقط-61-طائرة-مسيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية---1088976528.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام أمريكي يكشف عما سيحدث لزيلينسكي قريبا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يُتهم بتقويض الديمقراطية في أوكرانيا، بعد انتهاء فترة ولايته في 20 مايو/ أيار الجاري.
وأشارت صحيفة أمريكية، إلى أن بقاء زيلينسكي، في منصبه سيؤدي إلى تعرضه للاتهامات بأنه استخدم الحرب لتقويض الديمقراطية من خلال السيطرة على وسائل الإعلام، وتهميش منتقديه ومنافسيه.
وتابعت الصحيفة، بالقول: "قام زيلينسكي بدعم صديقه أندريه يرماك، من خلال ترقيته كموظف في الخدمة المدنية، وجعله في مرتبة لا يقدر أحد أن ينازعه عليها".
وأضافت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن أحد السياسيين الأوكرانيين، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، أن مستوى الثقة الدولية بزيلينسكي آخذ بالانخفاض، بما في ذلك بسبب تصرفات رئيس مكتبه أندريه يرماك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.