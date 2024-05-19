https://sarabic.ae/20240519/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-9-صواريخ-أتاكمز-و-تسقط-61-طائرة-مسيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية---1088976528.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر9 صواريخ "أتاكمز" و61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر9 صواريخ "أتاكمز" و61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت الليلة الماضية، 9 صواريخ "أتاكمز" وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم، و3... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T05:27+0000
2024-05-19T05:27+0000
2024-05-19T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية الأمريكية، وطائرات مسيرة على أهداف في روسيا".وأضافت الدفاع الروسية، بحسب البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 9 صواريخ "أتاكمز"ومسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، كما اعترضت ودمرت57 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240519/مقاتلات-سو-25-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-المموهة-في-منطقة-العمليات-العسكرية-1088976378.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر9 صواريخ "أتاكمز" و61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
05:27 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 05:39 GMT 19.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت الليلة الماضية، 9 صواريخ "أتاكمز" وطائرة مسيرة واحدة فوق جمهورية القرم، و3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، ودمرت واعترضت 57 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، أُحبطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ "أتاكمز" التكتيكية الأمريكية، وطائرات مسيرة على أهداف في روسيا".
وأضافت الدفاع الروسية، بحسب البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 9 صواريخ "أتاكمز"ومسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، كما اعترضت ودمرت57 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.