https://sarabic.ae/20240519/السلطات-الكويتية-تلقي-القبض-على-شبكة-مختصة-بتهريب-المخدرات-بعد-تبادل-لإطلاق-النار-1088986255.html
السلطات الكويتية تلقي القبض على "شبكة مختصة بتهريب المخدرات" بعد تبادل لإطلاق النار
السلطات الكويتية تلقي القبض على "شبكة مختصة بتهريب المخدرات" بعد تبادل لإطلاق النار
سبوتنيك عربي
ألقت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، القبض على "شبكة مختصة بتهريب المخدرات" وذلك بعد تبادل لإطلاق النار. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T12:53+0000
2024-05-19T12:53+0000
2024-05-19T12:53+0000
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وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، في تقرير لها أن قواتها الأمنية عثرت على "27 كيلوغراما من الحشيش والماريغوانا المخدرة و200 كبسولة من المؤثرات العقلية و15 كيلوغراما من مواد يشتبه بها، و34 زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة" كانت بحوزة شبكة لتهريب المخدرات.وأفادت الداخلية الكويتية بأن "الشبكة تتكون من 5 أفراد بينهم موظف جمركي ومقيمان سوري وهندي، وشخصان من المقيمين بصورة غير قانونية"، مؤكدة أنها ستحيل أفراد الشبكة إلى السلطات المختصة "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وشددت الوزارة الكويتية في تقريرها على أن "إلقاء القبض على الشبكة يأتي استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات القيادة بضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة ومروجيها حفاظا على المجتمع".ونشرت الوزارة الكويتية مقطع فيديو يظهر تبادلا لإطلاق النار بين رجال الأمن الكويتيين وآخرين.ويشار إلى أنه في مايو/ أيار من العام الماضي، كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية عن حزمة من التدابير الهادفة إلى تجفيف منابع التهريب والاتجار في المواد المخدرة.اختصر المصدر الاستراتيجية الكويتية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات في خمس نقاط جاءت كما يلي:
https://sarabic.ae/20230503/الكويت-تكشف-عن-حزمة-من-التدابير-لمكافحة-المخدرات-1076599599.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
السلطات الكويتية تلقي القبض على "شبكة مختصة بتهريب المخدرات" بعد تبادل لإطلاق النار
ألقت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، القبض على "شبكة مختصة بتهريب المخدرات" وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، في تقرير لها أن قواتها الأمنية عثرت على "27 كيلوغراما من الحشيش والماريغوانا المخدرة و200 كبسولة من المؤثرات العقلية و15 كيلوغراما من مواد يشتبه بها، و34 زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة" كانت بحوزة شبكة لتهريب المخدرات.
وأفادت الداخلية الكويتية بأن "الشبكة تتكون من 5 أفراد بينهم موظف جمركي ومقيمان سوري وهندي، وشخصان من المقيمين بصورة غير قانونية"، مؤكدة أنها ستحيل أفراد الشبكة إلى السلطات المختصة "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وشددت الوزارة الكويتية في تقريرها على أن "إلقاء القبض على الشبكة يأتي استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات
والمؤثرات العقلية، وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات القيادة بضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة ومروجيها حفاظا على المجتمع".
ونشرت الوزارة الكويتية مقطع فيديو يظهر تبادلا لإطلاق النار بين رجال الأمن الكويتيين وآخرين.
ويشار إلى أنه في مايو/ أيار من العام الماضي، كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية عن حزمة من التدابير الهادفة إلى تجفيف منابع التهريب والاتجار في المواد المخدرة.
اختصر المصدر الاستراتيجية الكويتية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات في خمس نقاط جاءت كما يلي:
1.
زيادة الرقابة الأمنية
على كل منافذ البلاد
2.
التنسيق مع الأجهزة الأمنية الخارجية
3.
تكثيف الحملات الأمنية والتوعوية
4.
إنشاء قاعدة بيانات أمنية متكاملة
5.
التعاون مع كل مؤسسات الدولة