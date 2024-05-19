https://sarabic.ae/20240519/القوات-الروسية-تحيد-نحو-2000-جندي-أوكراني-على-مختلف-محاور-القتال-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1088985386.html

القوات الروسية تحيد نحو 2000 جندي أوكراني على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية

القوات الروسية تحيد نحو 2000 جندي أوكراني على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل نحو 1900 عسكري أوكراني، بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T12:11+0000

2024-05-19T12:11+0000

2024-05-19T12:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال خلال إفادته الصحفية، اليوم الأحد، عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية: "تقدمت مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات الروسية، في عمق دفاعات العدو، حيث تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وصد 5 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة ومدرعتين و10 شاحنات صغيرة وراجمة صواريخ ومدفع".كما عززت قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، مواقعها وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوما مضادا وقضت على أكثر من 680 عسكريًا أوكرانيا، ونجحت بتدمير دبابتين ومركبتي قتال للمشاة و10 آليات وقطع مدفعية ومستودعي ذخيرة.كما قال كوناشينكوف إن "مجموعة قوات "الشرق" الروسية، عززت من تموضعها وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين، وقضت على نحو 105 عسكريين أوكرانيين، ودمرت مركبتي قتال للمشاة و3 آليات ومدفعين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240519/القوات-الروسية-تسقط-12-صاروخ-أتاكمز-و9-صواريخ-لراجمات-هيمارس-وأولخا-1088984362.html

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