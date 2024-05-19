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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240519/القوات-الروسية-تحيد-نحو-2000-جندي-أوكراني-على-مختلف-محاور-القتال-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1088985386.html
القوات الروسية تحيد نحو 2000 جندي أوكراني على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية
القوات الروسية تحيد نحو 2000 جندي أوكراني على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل نحو 1900 عسكري أوكراني، بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T12:11+0000
2024-05-19T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال خلال إفادته الصحفية، اليوم الأحد، عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية: "تقدمت مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات الروسية، في عمق دفاعات العدو، حيث تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وصد 5 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة ومدرعتين و10 شاحنات صغيرة وراجمة صواريخ ومدفع".كما عززت قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، مواقعها وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوما مضادا وقضت على أكثر من 680 عسكريًا أوكرانيا، ونجحت بتدمير دبابتين ومركبتي قتال للمشاة و10 آليات وقطع مدفعية ومستودعي ذخيرة.كما قال كوناشينكوف إن "مجموعة قوات "الشرق" الروسية، عززت من تموضعها وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين، وقضت على نحو 105 عسكريين أوكرانيين، ودمرت مركبتي قتال للمشاة و3 آليات ومدفعين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240519/القوات-الروسية-تسقط-12-صاروخ-أتاكمز-و9-صواريخ-لراجمات-هيمارس-وأولخا-1088984362.html
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روسيا

القوات الروسية تحيد نحو 2000 جندي أوكراني على مختلف محاور القتال خلال الساعات الـ24 الماضية

12:11 GMT 19.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بمقتل نحو 1900 عسكري أوكراني، بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال خلال إفادته الصحفية، اليوم الأحد، عن نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية: "تقدمت مجموعة قوات "الشمال" التابعة للقوات الروسية، في عمق دفاعات العدو، حيث تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وصد 5 هجمات مضادة، والقضاء على نحو 230 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة ومدرعتين و10 شاحنات صغيرة وراجمة صواريخ ومدفع".
كما عززت قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، مواقعها وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجوما مضادا وقضت على أكثر من 680 عسكريًا أوكرانيا، ونجحت بتدمير دبابتين ومركبتي قتال للمشاة و10 آليات وقطع مدفعية ومستودعي ذخيرة.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
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وأضاف كوناشينكوف، بالقول إن " قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت من تموضعها وعملت على تحييد تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت 7 هجمات مضادة، حيث تم القضاء على نحو 345 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين وآليتين ومدفع".

كما قال كوناشينكوف إن "مجموعة قوات "الشرق" الروسية، عززت من تموضعها وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين، وقضت على نحو 105 عسكريين أوكرانيين، ودمرت مركبتي قتال للمشاة و3 آليات ومدفعين".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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