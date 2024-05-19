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تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث بسبب الظروف الجوية شمال غربي البلاد
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240519/سياسية-ألمانية-الاستراتيجية-التي-تنفذها-برلين-تجاه-كييف-ستؤدي-بهما-إلى-كارثة-1088985962.html
سياسية ألمانية: الاستراتيجية التي تنفذها برلين تجاه كييف ستؤدي بهما إلى كارثة
سياسية ألمانية: الاستراتيجية التي تنفذها برلين تجاه كييف ستؤدي بهما إلى كارثة
سبوتنيك عربي
ذكرت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أن الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة الألمانية تجاه أوكرانيا، ستؤدي بكل من برلين وكييف إلى كارثة. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T12:50+0000
2024-05-19T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت السياسية الألمانية، عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن "هذا المسار يقودنا وأوكرانيا إلى الهاوية".وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادر، أن "وزارة الدفاع الألمانية طلبت من الحكومة مبلغا إضافيا قدره 3.8 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا".ووفقا للمنشور، التقى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأربعاء الماضي، ومع وزير المالية كريستيان ليندنر، يوم الخميس الماضي، بشان هذا الأمر.ومن المقرر تقديم طلب الحصول على أموال إضافية إلى البرلمان للموافقة عليه، في يونيو/حزيران المقبل.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستاريتسا-في-مقاطعة-خاركوف-1088958134.html
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
روسيا, العالم, أخبار ألمانيا

سياسية ألمانية: الاستراتيجية التي تنفذها برلين تجاه كييف ستؤدي بهما إلى كارثة

12:50 GMT 19.05.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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ذكرت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أن الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة الألمانية تجاه أوكرانيا، ستؤدي بكل من برلين وكييف إلى كارثة.
وكتبت السياسية الألمانية، عبر صفحتها على منصة "إكس"، أن "هذا المسار يقودنا وأوكرانيا إلى الهاوية".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
أمس, 10:17 GMT

وشدد فاغنكنخت على أن وزارة الدفاع الألمانية، تطلب حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا، في وقت لم يعد هناك أي أوكرانيين تقريبًا يريدون القتال، وترى أن الوقت قد حان لبدء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة "بيلد"، نقلا عن مصادر، أن "وزارة الدفاع الألمانية طلبت من الحكومة مبلغا إضافيا قدره 3.8 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا".
ووفقا للمنشور، التقى وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأربعاء الماضي، ومع وزير المالية كريستيان ليندنر، يوم الخميس الماضي، بشان هذا الأمر.
ومن المقرر تقديم طلب الحصول على أموال إضافية إلى البرلمان للموافقة عليه، في يونيو/حزيران المقبل.
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