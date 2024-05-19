https://sarabic.ae/20240519/قطر-إجراء-تجارب-عملية-لخدمات-التاكسي-الطائر-والشحن-عبر-الطائرات-الكهربائية-1088985220.html
قطر... إجراء تجارب عملية لخدمات التاكسي الطائر والشحن عبر الطائرات الكهربائية
قطر... إجراء تجارب عملية لخدمات التاكسي الطائر والشحن عبر الطائرات الكهربائية
سبوتنيك عربي
أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن بدئها في إجراء تجارب عملية لخدمات التاكسي الطائر الكهربائي وكذلك خدمات الشحن الطائر الكهربائي، وذلك انطلاقا من العام المقبل 2025. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T12:02+0000
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وبيّنت وزارة المواصلات القطرية، في بيان لها، أن ذلك يأتي تطبيقا لاستراتيجيات عملها، في تطوير وتشغيل نظام بيئي متكامل للتنقل داخل قطر.وأوضحت أنها قدمت جميع الموافقات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لإطلاق هذا النوع من التجارب.وأكدت الوزارة القطرية أن "هذه الخطوة ستساهم بدعم أداء قطاع النقل في الدولة، عبر إضافة مفهوم حديث لوسائل التنقل الجوي، التي تعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية، وتقنيات "الذكاء الاصطناعي"، بما يعزز من ترابط منظومة النقل العام وتكاملها واستدامتها وصداقتها للبيئة".وأضافت أن تلك الخطوة "تأتي في إطار عمل الوزارة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، فضلا عن دعم المكانة العالمية الرائدة لدولة قطر على خارطة قطاع النقل، وصولا إلى تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية 2030".يشار إلى أن سماء إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت قبل عامين، انطلاق أول رحلة للسيارة الطائرة الكهربائية "eVTOL"، من تطوير شركة صينية تدعى "إكس بنغ"، وتحظى بدعم من الشريك الرسمي "غرفة دبي العالمية".
https://sarabic.ae/20221006/التاكسي-الطائر-ينطلق-بأول-رحلة-تجريبة-في-روما-1068701253.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات, الأخبار
قطر... إجراء تجارب عملية لخدمات التاكسي الطائر والشحن عبر الطائرات الكهربائية
12:02 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 19.05.2024)
أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن بدئها في إجراء تجارب عملية لخدمات التاكسي الطائر الكهربائي وكذلك خدمات الشحن الطائر الكهربائي، وذلك انطلاقا من العام المقبل 2025.
وبيّنت وزارة المواصلات القطرية، في بيان لها، أن ذلك يأتي تطبيقا لاستراتيجيات عملها، في تطوير وتشغيل نظام بيئي متكامل للتنقل داخل قطر.
وأوضحت أنها قدمت جميع الموافقات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لإطلاق هذا النوع من التجارب.
وأكدت الوزارة القطرية أن "هذه الخطوة ستساهم بدعم أداء قطاع النقل في الدولة، عبر إضافة مفهوم حديث لوسائل التنقل الجوي، التي تعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية، وتقنيات "الذكاء الاصطناعي"، بما يعزز من ترابط منظومة النقل العام وتكاملها واستدامتها وصداقتها للبيئة".
وأضافت أن تلك الخطوة "تأتي في إطار عمل الوزارة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تركز على تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، فضلا عن دعم المكانة العالمية الرائدة لدولة قطر على خارطة قطاع النقل، وصولا إلى تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية 2030".
يشار إلى أن سماء إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت قبل عامين، انطلاق أول رحلة
للسيارة الطائرة الكهربائية "eVTOL"، من تطوير شركة صينية تدعى "إكس بنغ"، وتحظى بدعم من الشريك الرسمي "غرفة دبي العالمية".