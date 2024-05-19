https://sarabic.ae/20240519/مسؤول-أوكراني-يكشف-أسباب-زيارة-بلينكين-الأخيرة-إلى-كييف-1088987317.html
مسؤول أوكراني يكشف أسباب زيارة بلينكين الأخيرة إلى كييف
مسؤول أوكراني يكشف أسباب زيارة بلينكين الأخيرة إلى كييف
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيكولاي أزاروف، أن تصعيد الوضع في مقاطعة خاركوف وزيادة التعبئة العسكرية كانت السبب الحقيقي وراء زيارة وزير الخارجية... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T13:29+0000
2024-05-19T13:29+0000
2024-05-19T13:29+0000
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وكتب أزاروف على قناته الخاصة على "تلغرام" إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأتي في إطار توجيه ملاحظات جدية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمحاولته "إلقاء اللوم" على الغرب في إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.وتابع أزاروف بالقول: "أعتقد أن البيانات الصحفية الرسمية المتعلقة بزيارة بلينكن إلى أوكرانيا لم يكن لها أي علاقة بما حدث بالفعل، وكان ينبغي على بلينكن أن يتحدث مع زيلينسكي حول التدهور الخطير للوضع بالقرب من خاركوف". وفقا له، فإن محاولات زيلينسكي إلقاء كل اللوم على الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق بتأخر تسليم شحنات الأسلحة أمر مزعج، معربا عن قناعته أن نظام كييف مزود بما يكفي من الأسلحة، كما يتضح من "القصف المنتظم" للمدن الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وخلص رئيس الوزراء السابق إلى القول: "ربما أدلى بلينكن له بتصريحات خطيرة للغاية وهي تفضل بالتعبئة، ولا تلوم أي شخص آخر على أخطائك".ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة في وقت سابق اليوم الثلاثاء الماضي. وبثت وزارة الخارجية الأمريكية خطابه على الهواء مباشرة على موقعها الإلكتروني.
https://sarabic.ae/20240514/بلينكن-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تقرب-أوكرانيا-من-الناتو-1088838136.html
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العالم
مسؤول أوكراني يكشف أسباب زيارة بلينكين الأخيرة إلى كييف
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيكولاي أزاروف، أن تصعيد الوضع في مقاطعة خاركوف وزيادة التعبئة العسكرية كانت السبب الحقيقي وراء زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأخيرة إلى كييف.
وكتب أزاروف على قناته الخاصة على "تلغرام" إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأتي في إطار توجيه ملاحظات جدية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمحاولته "إلقاء اللوم" على الغرب في إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع أزاروف بالقول: "أعتقد أن البيانات الصحفية الرسمية المتعلقة بزيارة بلينكن إلى أوكرانيا لم يكن لها أي علاقة بما حدث بالفعل، وكان ينبغي على بلينكن أن يتحدث مع زيلينسكي حول التدهور الخطير للوضع بالقرب من خاركوف".
وفقا له، فإن محاولات زيلينسكي إلقاء كل اللوم على الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق بتأخر تسليم شحنات الأسلحة أمر مزعج، معربا عن قناعته أن نظام كييف مزود بما يكفي من الأسلحة، كما يتضح من "القصف المنتظم" للمدن الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وخلص رئيس الوزراء السابق إلى القول: "ربما أدلى بلينكن له بتصريحات خطيرة للغاية وهي تفضل بالتعبئة، ولا تلوم أي شخص آخر على أخطائك".
ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة في وقت سابق اليوم الثلاثاء الماضي. وبثت وزارة الخارجية الأمريكية خطابه على الهواء مباشرة على موقعها الإلكتروني.