https://sarabic.ae/20240519/نائب-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-الحالة-الصحية-لفيكو-مستقرة-لكن-الوضع-لا-يزال-حرجا-1088985073.html
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي: الحالة الصحية لفيكو مستقرة لكن الوضع لا يزال حرجا
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي: الحالة الصحية لفيكو مستقرة لكن الوضع لا يزال حرجا
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كالينياك، اليوم الأحد، أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء روبرت فيكو، مستقرة لكن الوضع لا يزال حرجا. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T11:59+0000
2024-05-19T11:59+0000
2024-05-19T11:59+0000
العالم
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وقال كالينياك، خلال مؤتمر صحافي أمام مستشفى في مدينة بانسكا بيستريتسا، حيث تم نقل فيكو، إليها مصابًا بطلقات نارية إثر محاولة اغتياله: "تحدثنا عن أملنا بالاقتراب من توقعات إيجابية، والآن نقترب منها خطوة واحدة، وقد خرج رئيس الوزراء من موقف هدد حياته بشكل مباشر، لكن الوضع لا يزال خطيرا ويحتاج إلى رعاية طبية مكثفة".وأضاف: "في المستقبل القريب، لن يتم التخطيط لأي تحويلات (إلى مستشفيات أخرى)، ويمكننا اعتبار الحالة مستقرة، مع تشخيص إيجابي".ووفقا لوزارة الداخلية السلوفاكية، فإن منفذ عملية الاغتيال، الكاتب يوراي تسينتولا، البالغ من العمر 71 عاما، كانت له دوافع سياسية وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنه لم يكن مرتبطًا بجماعات متطرفة.وعبّرت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، عن صدمتها بالهجوم المسلح على رئيس الوزراء، واصفة إياه بـ"الوحشي".كما أكد معارضته إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى هذا البلد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع، مشددا على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق عدو لها.وقال فيكو إن "الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014، مع تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين، وقد تم خداع روسيا بأن الناتو سيتوقف عن التوسع".
https://sarabic.ae/20240515/تصويت-برأيك-من-يقف-خلف-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-الذي-عارض-تسليح-أوكرانيا؟-1088866516.html
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العالم
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي: الحالة الصحية لفيكو مستقرة لكن الوضع لا يزال حرجا
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كالينياك، اليوم الأحد، أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء روبرت فيكو، مستقرة لكن الوضع لا يزال حرجا.
وقال كالينياك، خلال مؤتمر صحافي أمام مستشفى في مدينة بانسكا بيستريتسا، حيث تم نقل فيكو، إليها مصابًا بطلقات نارية إثر محاولة اغتياله: "تحدثنا عن أملنا بالاقتراب من توقعات إيجابية، والآن نقترب منها خطوة واحدة، وقد خرج رئيس الوزراء من موقف هدد حياته بشكل مباشر، لكن الوضع لا يزال خطيرا ويحتاج إلى رعاية طبية مكثفة".
وأضاف: "في المستقبل القريب، لن يتم التخطيط لأي تحويلات (إلى مستشفيات أخرى)، ويمكننا اعتبار الحالة مستقرة، مع تشخيص إيجابي".
وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الأربعاء الماضي، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بأربع رصاصات اخترقت منطقة البطن.
ووفقا لوزارة الداخلية السلوفاكية، فإن منفذ عملية الاغتيال، الكاتب يوراي تسينتولا، البالغ من العمر 71 عاما، كانت له دوافع سياسية وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنه لم يكن مرتبطًا بجماعات متطرفة.
وعبّرت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، عن صدمتها بالهجوم المسلح على رئيس الوزراء، واصفة إياه بـ"الوحشي".
ومنذ توليه منصبه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدلى فيكو بسلسلة تصريحات ضد أوكرانيا، إذ عارض، في أكثر من مناسبة، توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، محذرا من أن ذلك يعني بداية الحرب العالمية الثالثة.
كما أكد معارضته إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى هذا البلد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع، مشددا على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق عدو لها.
وقال فيكو إن "الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014، مع تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين، وقد تم خداع روسيا بأن الناتو سيتوقف عن التوسع".