https://sarabic.ae/20240520/الكرملين-يكشف-تفاصيل-لقاء-بوتين-بالسفير-الإيراني-لدى-روسيا-1089027166.html

الكرملين يكشف تفاصيل لقاء بوتين بالسفير الإيراني لدى روسيا

الكرملين يكشف تفاصيل لقاء بوتين بالسفير الإيراني لدى روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى السفير الإيراني كاظم جلالي في وقت متأخر من الليلة الماضية، وذلك عقب التقارير... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T12:13+0000

2024-05-20T12:13+0000

2024-05-20T12:13+0000

روسيا

إيران

إبراهيم رئيسي

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وجاءت تصريحات بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية قال فيها إنه "في وقت متأخر من الليلة السابقة تمت دعوة السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، للقاء الرئيس بوتين وبحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، والمستشار الرئاسي، إيغور ليفيتين، حيث تمت مناقشة الوضع المرتبط بحادثة الطائرة الرئاسية الإيرانية".وتابع بيسكوف بالقول: " خلال اللقاء أعطى الرئيس بوتين توجيهات فورية لرؤساء القوات المسلحة والإدارات المعنية بهدف إرسال مجموعة خاصة للمساعدة في عمليات البحث".وبحسب بيسكوف، فإن المجموعة تضم 60 شخصا تم إعدادهم لمهام تسلق الجبال، مع جميع المعدات اللازمة، وهي مجموعة تتبع لمركز "تسينتروسباس" ومجموعة خاصة تدعى "Leader"، والتي يمكن أن تبدأ عملية الإنقاذ والبحث.وأوضح بيسكوف أن الجانب الروسي جهز مروحية تحلق على ارتفاعات عالية قادرة على أداء مهامها بحرفية في الظروف المناخية الصعبة، لأنه في البداية لم يكن من الواضح أين سيتم العثور على طائرة الرئيس الإيراني التي تحطمت بالضبط. التسلسل الزمني لأبرز حوادث الطائرات التي حملت على متنها قادة وزعماء ورؤساء دولوأضاف بيسكوف: “كما تم إرسال طائرتين تضم أفرادا ومعدات خاصة إلى مدينة تبريز الإيرانية".وتحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في منطقة فرزكان شمال غربي إيران، بعد ظهر الأحد.استمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الإثنين، وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم الإثنين، على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.وسيشغل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يومًا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة ينظمها مجلس خاص.

https://sarabic.ae/20240520/معلومات-عن-الرئيس-الإيراني-الراحل-إبراهيم-رئيسي-1089023350.html

إيران

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روسيا, إيران, إبراهيم رئيسي