https://sarabic.ae/20240521/أبرز-حوادث-الطائرات-التي-قتل-فيها-مسؤولون-إيرانيون-1089051508.html
أبرز حوادث الطائرات التي قتل فيها مسؤولون إيرانيون
أبرز حوادث الطائرات التي قتل فيها مسؤولون إيرانيون
سبوتنيك عربي
شهدت إيران على مدار السنوات الماضية، عددا من حوادث سقوط المروحيات، التي أودت بحياة عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T06:09+0000
2024-05-21T06:09+0000
2024-05-21T06:09+0000
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وتسلط هذه الحوادث الضوء على عيوب في الأسطول الجوي الإيراني، الذي يعاني مشكلات فنية بسبب العقوبات الأمريكية، التي تحرم طهران من شراء قطع غيار مهمة للطائرات، وفقا لتقارير.
إيران
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089051182_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_69342ff4dfec6bcb9fa5017168a81b36.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, инфографика
أبرز حوادث الطائرات التي قتل فيها مسؤولون إيرانيون
شهدت إيران على مدار السنوات الماضية، عددا من حوادث سقوط المروحيات، التي أودت بحياة عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على عيوب في الأسطول الجوي الإيراني، الذي يعاني مشكلات فنية بسبب العقوبات الأمريكية، التي تحرم طهران من شراء قطع غيار مهمة للطائرات، وفقا لتقارير.