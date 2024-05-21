https://sarabic.ae/20240521/الجيش-الأمريكي-تسليم-نحو-570-طنا-من-المساعدات-لغزة-عبر-الرصيف-البحري-صور-1089055212.html

الجيش الأمريكي: تسليم نحو 570 طنا من المساعدات لغزة عبر الرصيف البحري.. صور

الجيش الأمريكي: تسليم نحو 570 طنا من المساعدات لغزة عبر الرصيف البحري.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، حتى الآن، عبر الرصيف البحري المؤقت لقطاع غزة،... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T09:12+0000

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وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن "المساعدات تهدف إلى زيادة عمليات التوزيع من قبل الشركاء في المجال الإنساني".وأضاف البيان أن "المساعدات مقدمة من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء الآخرين".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، الجمعة الماضية، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.كما أكدت عدم وصول أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20240519/الإعلام-الحكومي-في-غزة-إسرائيل-تمنع-إدخال-3-آلاف-شاحنة-مساعدات-إلى-القطاع-1088981387.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار