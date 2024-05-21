https://sarabic.ae/20240521/الجيش-اللبناني-اشتعال-شاحنة-تحمل-أسلحة-مهربة-وصلت-على-متن-باخرة-إلى-مرفأ-طرابلس-1089063211.html
الجيش اللبناني: اشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة وصلت على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس
الجيش اللبناني: اشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة وصلت على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، باشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة في منطقة البترون في محافظة الشمال، مشيراً إلى أن الشاحنة كانت وصلت على متن باخرة إلى مرفأ... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T11:35+0000
2024-05-21T11:35+0000
2024-05-21T11:35+0000
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وذكر الجيش اللبناني في بيان أن الشاحنة كانت محملة بالزيوت، وتبين لاحقاً أنها "كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك" أيضا.وقال البيان إنه تم اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في عملية التهريب.وأضاف البيان أن الجيش قام بتفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن الباخرة، لكنه لم يعثر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها.من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "حريقاً اندلع في الشاحنة أثناء مرورها" على طريق دولي شمالي البلاد.وعند حضور عناصر الدفاع المدني لإخماد النيران والأجهزة الأمنية، تم العثور على المسدسات داخلها. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة التفاصيل.
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لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, العالم العربي
الجيش اللبناني: اشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة وصلت على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس
أفاد الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، باشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة في منطقة البترون في محافظة الشمال، مشيراً إلى أن الشاحنة كانت وصلت على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس.
وذكر الجيش اللبناني في بيان أن الشاحنة كانت محملة بالزيوت، وتبين لاحقاً أنها "كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك" أيضا.
وقال البيان إنه تم اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في عملية التهريب.
وأضاف البيان أن الجيش قام بتفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن الباخرة، لكنه لم يعثر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها.
من جهتها، ذكرت
الوكالة الوطنية للإعلام، أن "حريقاً اندلع في الشاحنة أثناء مرورها" على طريق دولي شمالي البلاد.
وعند حضور عناصر الدفاع المدني لإخماد النيران والأجهزة الأمنية، تم العثور على المسدسات داخلها. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة التفاصيل.