https://sarabic.ae/20240521/غرق-سيارة-تقل-27-فتاة-في-مصر-لقطات-لعمليات-البحث-وانتشال-الجثث-1089061194.html

غرق سيارة تقل 27 فتاة في مصر... لقطات لعمليات البحث وانتشال الجثث

غرق سيارة تقل 27 فتاة في مصر... لقطات لعمليات البحث وانتشال الجثث

سبوتنيك عربي

شهدت محافظة الجيزة جنوبي مصر، اليوم الثلاثاء، حادثا مؤلما، حيث سقطت سيارة نقل ركاب متوسطة الحجم "ميكروباص" تقل فتيات عاملات خلال عبورها بواسطة إحدى المعديات في... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T10:56+0000

2024-05-21T10:56+0000

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وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إنه في حصيلة أولية للحادث، تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى المستشفيات وإجراء الإسعافات الأولية لـ 6 في موقع الحادث.كما تم نقل 6 وفيات للمستشفيات ولا تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية.ولم يوضح بيان الصحة المصرية عدد الفتيات.وحسب وسائل الإعلام المصرية، تلقّت السلطات المصرية في وقت سابق اليوم، بلاغا بسقوط سيارة تستقلها أكثر من 20 فتاة أعمارهن من 17 إلى 25 عاما، وكنّ في طريقهن إلى محل عملهن في إحدى المزارع.وعقب وقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني في محيط الحادث لتسهيل مهمة الضفادع البشرية في انتشال الضحايا.ونقلت وسائل إعلام نقلا عن مصادر، أن مشادة حدثت بين السائق وأحد الشباب، بسبب مضايقته إحدى الفتيات، ترك على أثرها السائق الحافلة للاشتباك مع الشاب من دون سحب مكابح اليد، ما تسبب في انزلاق السيارة بمياه نهر النيل.وبحسب البيان، فإن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط، إذ كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم.وأكد المحافظ أنه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجارى مواصلة جهود الإنقاذ.كما كلف المحافظ مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم.

https://sarabic.ae/20220110/مصر-إنقاذ-16-شخصا-في-حادث-غرق-سيارة-بفرع-رشيد-وجار-البحث-عن-مفقودين-1055195005.html

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