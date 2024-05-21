https://sarabic.ae/20240521/مقتل-امرأة-في-اعتداء-إرهابي-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1089065007.html
مقتل امرأة في اعتداء إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية
مقتل امرأة في اعتداء إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل سيدة إثر هجوم نفذته قوات نظام كييف بمسيرة انتحارية على سيارة في مقاطعة بيلغورود. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T13:00+0000
2024-05-21T13:00+0000
2024-05-21T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب غلادكوف عبر قناته على منصة "تلغرام": "هاجمت طائرة مسيرة انتحارية أوكرانية، سيارة متحركة بها سائق وثلاثة ركاب، حيث وقع الحادث بالقرب من نقطة تفتيش بلدة أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240521/قوات-سيفر-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-في-خاركوف---1089061091.html
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روسيا
مقتل امرأة في اعتداء إرهابي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل سيدة إثر هجوم نفذته قوات نظام كييف بمسيرة انتحارية على سيارة في مقاطعة بيلغورود.
وكتب غلادكوف عبر قناته على منصة "تلغرام": "هاجمت طائرة مسيرة انتحارية أوكرانية، سيارة متحركة بها سائق وثلاثة ركاب، حيث وقع الحادث بالقرب من نقطة تفتيش بلدة أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود".
وأضاف غلادكوف، بالقول: "للأسف الشديد هناك قتيلة نتيجة الانفجار، حيث توفيت سيدة على الفور متأثرة بجراحها".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.