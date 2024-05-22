https://sarabic.ae/20240522/العثور-على-جندي-بريطاني-سابق-متهم-بالتجسس-لصالح-هونغ-كونغ-ميتا-1089099022.html

العثور على جندي بريطاني سابق متهم بالتجسس لصالح هونغ كونغ ميتا

العثور على جندي بريطاني سابق متهم بالتجسس لصالح هونغ كونغ ميتا

سبوتنيك عربي

أفادت شرطة وادي التايمز أن جندي البحرية الملكية البريطانية السابق ماثيو تريكيت، المتهم بالتجسس لصالح جهاز استخبارات جمهورية الصين الشعبية، عُثر عليه ميتاً في... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T09:51+0000

2024-05-22T09:51+0000

2024-05-22T09:51+0000

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وقال البيان: "شرطة وادي التايمز تحقق في وفاة غير مبررة في ميدنهيد... تم تحديد الهوية الرسمية ويمكننا أن نؤكد أنه ماثيو تريكيت".وفي وقت سابق أفيد أن مسؤولي إنفاذ القانون البريطانيين اتهموا ثلاثة مشتبه بهم وهم تشي ليونغ واي، وتشونغ بي يون وماثيو تريكيت بانتهاك قانون الأمن القومي. وزُعم أنهم ساعدوا جهاز الاستخبارات الخارجية في هونغ كونغ. وبحسب صحيفة "الغارديان"، كان من المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة يوم الجمعة.من جانبها، قالت السفارة الصينية إن الصين ترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات بقيامها بعمليات استخباراتية في المملكة المتحدة، وتدين بشدة تلفيق القضية المزعومة واتهامات بريطانيا غير المبررة ضد حكومة هونغ كونغ الإدارية.وتنفي بكين بشكل عام أي مزاعم عن هجمات إلكترونية يُزعم أنها نظمتها أو دعمتها جهات حكومية صينية.

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