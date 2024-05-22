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https://sarabic.ae/20240522/العثور-على-جندي-بريطاني-سابق-متهم-بالتجسس-لصالح-هونغ-كونغ-ميتا-1089099022.html
العثور على جندي بريطاني سابق متهم بالتجسس لصالح هونغ كونغ ميتا
العثور على جندي بريطاني سابق متهم بالتجسس لصالح هونغ كونغ ميتا
سبوتنيك عربي
أفادت شرطة وادي التايمز أن جندي البحرية الملكية البريطانية السابق ماثيو تريكيت، المتهم بالتجسس لصالح جهاز استخبارات جمهورية الصين الشعبية، عُثر عليه ميتاً في... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T09:51+0000
2024-05-22T09:51+0000
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وقال البيان: "شرطة وادي التايمز تحقق في وفاة غير مبررة في ميدنهيد... تم تحديد الهوية الرسمية ويمكننا أن نؤكد أنه ماثيو تريكيت".وفي وقت سابق أفيد أن مسؤولي إنفاذ القانون البريطانيين اتهموا ثلاثة مشتبه بهم وهم تشي ليونغ واي، وتشونغ بي يون وماثيو تريكيت بانتهاك قانون الأمن القومي. وزُعم أنهم ساعدوا جهاز الاستخبارات الخارجية في هونغ كونغ. وبحسب صحيفة "الغارديان"، كان من المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة يوم الجمعة.من جانبها، قالت السفارة الصينية إن الصين ترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات بقيامها بعمليات استخباراتية في المملكة المتحدة، وتدين بشدة تلفيق القضية المزعومة واتهامات بريطانيا غير المبررة ضد حكومة هونغ كونغ الإدارية.وتنفي بكين بشكل عام أي مزاعم عن هجمات إلكترونية يُزعم أنها نظمتها أو دعمتها جهات حكومية صينية.
https://sarabic.ae/20240514/بريطانيا-يجب-على-إسرائيل-محاسبة-المسؤولين-عن-الهجمات-على-قوافل-المساعدات-المتجهة-إلى-غزة-1088832605.html
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بريطانيا, الصين, العالم

العثور على جندي بريطاني سابق متهم بالتجسس لصالح هونغ كونغ ميتا

09:51 GMT 22.05.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
أفادت شرطة وادي التايمز أن جندي البحرية الملكية البريطانية السابق ماثيو تريكيت، المتهم بالتجسس لصالح جهاز استخبارات جمهورية الصين الشعبية، عُثر عليه ميتاً في إحدى الحدائق.
وقال البيان: "شرطة وادي التايمز تحقق في وفاة غير مبررة في ميدنهيد... تم تحديد الهوية الرسمية ويمكننا أن نؤكد أنه ماثيو تريكيت".

وأشارت الشرطة إلى إنه تم العثور على جثة الرجل في حديقة غرينفيل، وبحسب الشرطة فإنه تم فتح تحقيق في وفاة تريكيت، والتي يتم التعامل معها على أنها "مجهولة الأسباب".

وفي وقت سابق أفيد أن مسؤولي إنفاذ القانون البريطانيين اتهموا ثلاثة مشتبه بهم وهم تشي ليونغ واي، وتشونغ بي يون وماثيو تريكيت بانتهاك قانون الأمن القومي. وزُعم أنهم ساعدوا جهاز الاستخبارات الخارجية في هونغ كونغ. وبحسب صحيفة "الغارديان"، كان من المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة يوم الجمعة.
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
بريطانيا: يجب على إسرائيل محاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة
14 مايو, 14:12 GMT
من جانبها، قالت السفارة الصينية إن الصين ترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات بقيامها بعمليات استخباراتية في المملكة المتحدة، وتدين بشدة تلفيق القضية المزعومة واتهامات بريطانيا غير المبررة ضد حكومة هونغ كونغ الإدارية.

في مارس الماضي، اتهمت المملكة المتحدة الصين بشن هجمات إلكترونية على اللجنة الانتخابية في البلاد في 2021-2022، ونتيجة لذلك تمكن المهاجمون من الوصول إلى بيانات ما يقرب من 40 مليون ناخب. كما يُنسب إلى القراصنة الصينيين تنفيذ هجمات إلكترونية ضد عدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

وتنفي بكين بشكل عام أي مزاعم عن هجمات إلكترونية يُزعم أنها نظمتها أو دعمتها جهات حكومية صينية.
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