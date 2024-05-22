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"القسام" توقع قوة إسرائيلة بكمين في شمال القطاع
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"القسام" توقع قوة إسرائيلة بكمين في شمال القطاع
"القسام" توقع قوة إسرائيلة بكمين في شمال القطاع
سبوتنيك عربي
أفادت " كتائب القسام" الجناح العسكري لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين باستهدافها بعبوة وقنابل يدوية. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T06:23+0000
2024-05-22T06:35+0000
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وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية". وأضافت: "كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب عمارة بهلول في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح".وأشار البيان إلى أن مقاتليها استهدفت "ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"."القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر""القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم

"القسام" توقع قوة إسرائيلة بكمين في شمال القطاع

06:23 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 06:35 GMT 22.05.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أفادت " كتائب القسام" الجناح العسكري لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين باستهدافها بعبوة وقنابل يدوية.
وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية".

وتابع البيان: "فور حضور قوة الإنقاذ قام مجاهدونا بتفجير عبوة "شواظ" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمالي القطاع".

وأضافت: "كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب عمارة بهلول في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح".

يأتي ذلك بعدما أعلنت "القسام"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن قواتها "تستهدف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح".

وأشار البيان إلى أن مقاتليها استهدفت "ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع".
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
"القسام" تخوض معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة
10 مايو, 08:03 GMT

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
"القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر"

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

"القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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