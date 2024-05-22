https://sarabic.ae/20240522/القسام-توقع-قوة-إسرائيلة-بكمين-في-شمال-القطاع-1089085501.html

"القسام" توقع قوة إسرائيلة بكمين في شمال القطاع

"القسام" توقع قوة إسرائيلة بكمين في شمال القطاع

سبوتنيك عربي

أفادت " كتائب القسام" الجناح العسكري لدى حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين باستهدافها بعبوة وقنابل يدوية. 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T06:23+0000

2024-05-22T06:23+0000

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أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

طوفان الأقصى

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية". وأضافت: "كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب عمارة بهلول في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح".وأشار البيان إلى أن مقاتليها استهدفت "ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"."القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر""القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sarabic.ae/20240510/القسام-تخوض-معارك-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-محاور-عدة-1088702015.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم