https://sarabic.ae/20240522/بايدن-يتهم-ترامب-باستخدام-لغة-هتلر-1089089142.html
بايدن يتهم ترامب باستخدام "لغة هتلر"
بايدن يتهم ترامب باستخدام "لغة هتلر"
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باستخدام "لغة هتلر" بسبب مقطع... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T07:24+0000
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ونقل مجموعة من صحفيي البيت الأبيض رد فعل بايدن على الفيديو الفاضح: "هذا هو نفس الرجل الذي يستخدم لغة هتلر، وليس لغة أمريكا. لا عجب عندما قال قبل حوالي أربعة أشهر، وأعتقد أنه ربما أطول قليلاً أن هتلر فعل "بعض الأشياء الجيدة". وأضاف الرئيس: "الأمر لا يتعلق بانتصاري، بل بعدم فوزه".وجذب نشر الفيديو اهتمام وسائل الإعلام الأميركية والبيت الأبيض، حيث هاجم الرئيس السابق بانتقادات حادة واتهامات بالخطاب النازي. وعلى وجه الخصوص، تزعم شبكة "سي إن إن" أن خطاب الرئيس الجمهوري "يشبه اللغة التي استخدمها هتلر".وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إنه "أمر مثير للاشمئزاز والغباء والمشين لأي شخص أن يروج لمحتوى يتعلق بالحكومة النازية في ألمانيا في عهد أدولف هتلر". وبعد أن أصبح الفيديو سببا للفضيحة، تمت إزالته من صفحة ترامب، وأفاد مقر حملة ترامب أن الفيديو نشره أحد موظفي الحملة، وأن الرئيس السابق نفسه لم يكن على دراية بمحتوى المنشور.
https://sarabic.ae/20240504/ترامب-وضع-خطة-لتسوية-سلمية-للنزاع-في-أوكرانيا-حال-وصوله-للسلطة-1088517336.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يتهم ترامب باستخدام "لغة هتلر"
07:24 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 07:25 GMT 22.05.2024)
اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باستخدام "لغة هتلر" بسبب مقطع فيديو نُشر على صفحته يذكر "الرايخ المتحد".
ونقل مجموعة من صحفيي البيت الأبيض رد فعل بايدن على الفيديو الفاضح: "هذا هو نفس الرجل الذي يستخدم لغة هتلر، وليس لغة أمريكا. لا عجب عندما قال قبل حوالي أربعة أشهر، وأعتقد أنه ربما أطول قليلاً أن هتلر فعل "بعض الأشياء الجيدة".
وأضاف الرئيس: "الأمر لا يتعلق بانتصاري، بل بعدم فوزه".
ونشرت صفحة "الحقيقة الاجتماعية" التابعة لترامب يوم الإثنين مقطع فيديو لحملة بعنوان "ما التالي بالنسبة لأمريكا؟" حول ما سيحدث إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. استخدم الفيديو صفحات وعناوين من منشورات غير موجودة. في أحد مقاطع الفيديو، يمكنك رؤية العنوان الفرعي "زيادة النمو الصناعي بشكل ملحوظ... بسبب إنشاء الرايخ الموحد".
وجذب نشر الفيديو اهتمام وسائل الإعلام الأميركية والبيت الأبيض، حيث هاجم الرئيس السابق بانتقادات حادة واتهامات بالخطاب النازي. وعلى وجه الخصوص، تزعم شبكة "سي إن إن" أن خطاب الرئيس الجمهوري "يشبه اللغة التي استخدمها هتلر".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إنه "أمر مثير للاشمئزاز والغباء والمشين لأي شخص أن يروج لمحتوى يتعلق بالحكومة النازية في ألمانيا في عهد أدولف هتلر".
وبعد أن أصبح الفيديو سببا للفضيحة، تمت إزالته من صفحة ترامب، وأفاد مقر حملة ترامب أن الفيديو نشره أحد موظفي الحملة، وأن الرئيس السابق نفسه لم يكن على دراية بمحتوى المنشور.