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الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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شؤون عسكرية
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ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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عالم سبوتنيك
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النائب اللبناني حسن عز الدين: المقاومة قاومت الحروب التي شنها الأمريكيون في المنطقة
النائب اللبناني حسن عز الدين: المقاومة قاومت الحروب التي شنها الأمريكيون في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب حسن عز الدين، أن "محور المقاومة في الشرق الأوسط قاوم كل الحروب التي شنتها الولايات المتحدة... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T09:49+0000
2024-05-26T09:49+0000
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وحول تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من مفاجآت مرتقبة، أكد النائب عز الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا يمكن معرفة ماهية تلك المفاجآت كي لا تخرج عن سياقها ومضمونها"، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي سيدرك حجمها المدمّر حين وقوعها".وقال النائب عز الدين: "تحرير الجنوب اللبناني قبل 24 عاما، شكّل منعطفا تاريخيا جديدا في حياة الأمة العربية"، مذكرا بأن "ما جرى في العام 2000 انتصار عربي، ساهم في إلغاء مشروع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي".ونوّه النائب عز الدين بأنه "على الرغم من إلغاء مراسم الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين للتحرير، إلا أنه سيبقى عيدا وطنيا"، موضحا أن "المقاومة اللبنانية بدأت عصرا جديدا بعد تكبيد إسرائيل خسائر فادحة".وذكر النائب عز الدين بأن "حزب الله أعلن منذ اللحظة الأولى من إنشائه أنه سيدافع بكل ما يملك عن الأراضي الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني الشقيق"، مضيفا أن "القضية الفلسطينية قضية عربية وإنسانية"، وأن "محور المقاومة في المنطقة لن يتخلى عنها".وأضاف: "مواجهة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يردع الاحتلال من الاستيلاء على المزيد من الأراضي اللبنانية، ويضمن للبنان ابتعاد العدو الإسرائيلي عن حدوده".وأحيى لبنان، أمس السبت 25 مايو/ أيار، ذكرى عيد "المقاومة والتحرير"، حيث انسحب الجيش الإسرائيلي في مثل هذا اليوم قبل 24 عاما من غالبية الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
https://sarabic.ae/20240525/مصورون-صحفيون-يروون-مشاهد-تحرير-جنوب-لبنان-عام-2000-فيديو--1089209011.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله

النائب اللبناني حسن عز الدين: المقاومة قاومت الحروب التي شنها الأمريكيون في المنطقة

09:49 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATعلم "حزب الله"، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب حسن عز الدين، أن "محور المقاومة في الشرق الأوسط قاوم كل الحروب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان واليمن وفلسطين وسوريا والعراق وأفغانستان"، مشيرا إلى أنه "سيقاوم حتى النهاية لمنع الأمريكيين من التدخل في شؤون المنطقة".
وحول تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من مفاجآت مرتقبة، أكد النائب عز الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا يمكن معرفة ماهية تلك المفاجآت كي لا تخرج عن سياقها ومضمونها"، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي سيدرك حجمها المدمّر حين وقوعها".
وقال النائب عز الدين: "تحرير الجنوب اللبناني قبل 24 عاما، شكّل منعطفا تاريخيا جديدا في حياة الأمة العربية"، مذكرا بأن "ما جرى في العام 2000 انتصار عربي، ساهم في إلغاء مشروع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي".
ونوّه النائب عز الدين بأنه "على الرغم من إلغاء مراسم الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين للتحرير، إلا أنه سيبقى عيدا وطنيا"، موضحا أن "المقاومة اللبنانية بدأت عصرا جديدا بعد تكبيد إسرائيل خسائر فادحة".
وشدد على أن "المقاومة في لبنان راكمت الانتصارات وصمدت أمام الحرب العالمية التي شُنت ضدها من قبل الغرب على رأسه الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول العربية"، مضيفا أنها "ستكمل مسيرتها الجهادية"، وأنّها "تعدّ العدة على المستوى الميداني والعسكري لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة".
مصورون صحفيون يروون مشاهد تحرير جنوب لبنان عام 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
مصورون صحفيون يروون مشاهد تحرير جنوب لبنان عام 2000... فيديو
أمس, 19:26 GMT
وذكر النائب عز الدين بأن "حزب الله أعلن منذ اللحظة الأولى من إنشائه أنه سيدافع بكل ما يملك عن الأراضي الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني الشقيق"، مضيفا أن "القضية الفلسطينية قضية عربية وإنسانية"، وأن "محور المقاومة في المنطقة لن يتخلى عنها".
وجدّد تأكيده أن "الجبهة التي فُتحت في وجه إسرائيل يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تهدف الى إسناد شعب غزة المحاصر"، مشيرا إلى أن "المقاومة ستستمر في معركتها ضد الجيش الإسرائيلي، ما إذا استمر في عدوانه على القطاع".
وأضاف: "مواجهة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يردع الاحتلال من الاستيلاء على المزيد من الأراضي اللبنانية، ويضمن للبنان ابتعاد العدو الإسرائيلي عن حدوده".
وشدد على "حق لبنان في الدفاع عن أراضيه وإرسال رسائل قوية للغرب لمنع حصول أي عدوان ينتج عن سوء حسابات من قبل الجيش الإسرائيلي".
وأحيى لبنان، أمس السبت 25 مايو/ أيار، ذكرى عيد "المقاومة والتحرير"، حيث انسحب الجيش الإسرائيلي في مثل هذا اليوم قبل 24 عاما من غالبية الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
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