https://sarabic.ae/20240526/النائب-اللبناني-حسن-عز-الدين-المقاومة-قاومت-الحروب-التي-شنها-الأمريكيون-في-المنطقة-1089218600.html

النائب اللبناني حسن عز الدين: المقاومة قاومت الحروب التي شنها الأمريكيون في المنطقة

النائب اللبناني حسن عز الدين: المقاومة قاومت الحروب التي شنها الأمريكيون في المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب حسن عز الدين، أن "محور المقاومة في الشرق الأوسط قاوم كل الحروب التي شنتها الولايات المتحدة... 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T09:49+0000

2024-05-26T09:49+0000

2024-05-26T09:49+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار حزب الله

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وحول تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله من مفاجآت مرتقبة، أكد النائب عز الدين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا يمكن معرفة ماهية تلك المفاجآت كي لا تخرج عن سياقها ومضمونها"، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي سيدرك حجمها المدمّر حين وقوعها".وقال النائب عز الدين: "تحرير الجنوب اللبناني قبل 24 عاما، شكّل منعطفا تاريخيا جديدا في حياة الأمة العربية"، مذكرا بأن "ما جرى في العام 2000 انتصار عربي، ساهم في إلغاء مشروع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي".ونوّه النائب عز الدين بأنه "على الرغم من إلغاء مراسم الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين للتحرير، إلا أنه سيبقى عيدا وطنيا"، موضحا أن "المقاومة اللبنانية بدأت عصرا جديدا بعد تكبيد إسرائيل خسائر فادحة".وذكر النائب عز الدين بأن "حزب الله أعلن منذ اللحظة الأولى من إنشائه أنه سيدافع بكل ما يملك عن الأراضي الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني الشقيق"، مضيفا أن "القضية الفلسطينية قضية عربية وإنسانية"، وأن "محور المقاومة في المنطقة لن يتخلى عنها".وأضاف: "مواجهة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني يردع الاحتلال من الاستيلاء على المزيد من الأراضي اللبنانية، ويضمن للبنان ابتعاد العدو الإسرائيلي عن حدوده".وأحيى لبنان، أمس السبت 25 مايو/ أيار، ذكرى عيد "المقاومة والتحرير"، حيث انسحب الجيش الإسرائيلي في مثل هذا اليوم قبل 24 عاما من غالبية الأراضي اللبنانية المحتلة في الجنوب والبقاع الغربي، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

https://sarabic.ae/20240525/مصورون-صحفيون-يروون-مشاهد-تحرير-جنوب-لبنان-عام-2000-فيديو--1089209011.html

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