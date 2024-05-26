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الولايات المتحدة تحذر البنوك الأوروبية من مخاطر العمل في روسيا
الولايات المتحدة تحذر البنوك الأوروبية من مخاطر العمل في روسيا
سبوتنيك عربي
وجهت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، تحذيرا للبنوك الأوروبية بأنها ستواجه مخاطر كبيرة في حال قررت العمل مع روسيا. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T07:16+0000
2024-05-26T07:16+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية خلال مقابلة خاصة مع وكالة "رويترز" إن "العمل في روسيا يخلق قدرا هائلا من المخاطر بالنسبة للبنوك الأوروبية"، مضيفة أن "واشنطن تدرس خيار تشديد العقوبات الثانوية ضد تلك المنظمات المالية التي يُزعم أنها تسهم في جهود العملية الخاصة في أوكرانيا".ورفضت يلين تقديم تفاصيل وأسماء البنوك والمصارف التي قد يتم فرض مثل هذه العقوبات عليها.وفي وقت سابق، أعرب الغرب مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن الإجراءات التقييدية ضد موسكو غير فعالة. ومن جهته، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للدول الغربية، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وطالت الحزمة الـ13 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، 194 فردا وكيانا قانونيا، حيث تُفرض الآن عقوبات على أكثر من 2000 فرد، إضافة إلى شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، كما تم إدراج 27 منظمة في حزمة العقوبات الجديدة بزعم "دعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي".وتهدف العقوبات إلى "تقييد وصول" روسيا إلى مكونات الطائرات من دون طيار، كما تم فرض قيود إضافية على تصدير السلع، والتي تسهم، ضمن جملة أمور، في تعزيز الإمكانات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.
https://sarabic.ae/20240419/صندوق-النقد-الدولي-الاقتصاد-الروسي-أثبت-مرونته-وقدرته-في-مواجهة-العقوبات-الغربية-1088119575.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الولايات المتحدة تحذر البنوك الأوروبية من مخاطر العمل في روسيا

07:16 GMT 26.05.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
وجهت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، تحذيرا للبنوك الأوروبية بأنها ستواجه مخاطر كبيرة في حال قررت العمل مع روسيا.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية خلال مقابلة خاصة مع وكالة "رويترز" إن "العمل في روسيا يخلق قدرا هائلا من المخاطر بالنسبة للبنوك الأوروبية"، مضيفة أن "واشنطن تدرس خيار تشديد العقوبات الثانوية ضد تلك المنظمات المالية التي يُزعم أنها تسهم في جهود العملية الخاصة في أوكرانيا".
ورفضت يلين تقديم تفاصيل وأسماء البنوك والمصارف التي قد يتم فرض مثل هذه العقوبات عليها.
وفي وقت سابق، أعرب الغرب مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن الإجراءات التقييدية ضد موسكو غير فعالة.
ومن جهته، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للدول الغربية، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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وطالت الحزمة الـ13 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، 194 فردا وكيانا قانونيا، حيث تُفرض الآن عقوبات على أكثر من 2000 فرد، إضافة إلى شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، كما تم إدراج 27 منظمة في حزمة العقوبات الجديدة بزعم "دعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي".
وتهدف العقوبات إلى "تقييد وصول" روسيا إلى مكونات الطائرات من دون طيار، كما تم فرض قيود إضافية على تصدير السلع، والتي تسهم، ضمن جملة أمور، في تعزيز الإمكانات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.
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