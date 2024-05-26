https://sarabic.ae/20240526/الولايات-المتحدة-تحذر-البنوك-الأوروبية-من-مخاطر-العمل-في-روسيا-1089215321.html

الولايات المتحدة تحذر البنوك الأوروبية من مخاطر العمل في روسيا

الولايات المتحدة تحذر البنوك الأوروبية من مخاطر العمل في روسيا

سبوتنيك عربي

وجهت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، تحذيرا للبنوك الأوروبية بأنها ستواجه مخاطر كبيرة في حال قررت العمل مع روسيا. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T07:16+0000

2024-05-26T07:16+0000

2024-05-26T07:16+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية خلال مقابلة خاصة مع وكالة "رويترز" إن "العمل في روسيا يخلق قدرا هائلا من المخاطر بالنسبة للبنوك الأوروبية"، مضيفة أن "واشنطن تدرس خيار تشديد العقوبات الثانوية ضد تلك المنظمات المالية التي يُزعم أنها تسهم في جهود العملية الخاصة في أوكرانيا".ورفضت يلين تقديم تفاصيل وأسماء البنوك والمصارف التي قد يتم فرض مثل هذه العقوبات عليها.وفي وقت سابق، أعرب الغرب مرارا وتكرارا عن آراء مفادها أن الإجراءات التقييدية ضد موسكو غير فعالة. ومن جهته، أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للدول الغربية، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وطالت الحزمة الـ13 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، 194 فردا وكيانا قانونيا، حيث تُفرض الآن عقوبات على أكثر من 2000 فرد، إضافة إلى شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، كما تم إدراج 27 منظمة في حزمة العقوبات الجديدة بزعم "دعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي".وتهدف العقوبات إلى "تقييد وصول" روسيا إلى مكونات الطائرات من دون طيار، كما تم فرض قيود إضافية على تصدير السلع، والتي تسهم، ضمن جملة أمور، في تعزيز الإمكانات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا