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دولة تطلب المساعدة العالمية بعد دفن أكثر من 2000 شخص في انهيار أرضي
دولة تطلب المساعدة العالمية بعد دفن أكثر من 2000 شخص في انهيار أرضي
سبوتنيك عربي
وجهت حكومة بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاثنين، دعوة عاجلة إلى مساعدة عالمية في جهود الإنقاذ، بعدما أعلنت أن أكثر من 2000 شخص دفنوا في انهيار أرضي، دمر قرية... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
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وكانت القرية التي تقع على سفح التل في مقاطعة إنغا، تم القضاء عليها تقريبا، عندما انهار جزء من جبل مونغالو في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى اختناق عشرات المنازل والناس بداخلها.وقال المركز الوطني لمواجهة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة، في رسالة إلى الأمم المتحدة، إن "الانهيار الأرضي دفن أكثر من 2000 شخص على قيد الحياة، وتسبب في دمار كبير للمباني، وتسبب في تأثير كبير على شريان الحياة الاقتصادي للبلاد".وأضاف المركز في رسالته لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العاصمة بورت مورسبي، أن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى منجم بورجيرا الكبير للذهب "مغلق تماما"، نتيجة الانهيار الأرضي.وقال مركز الكوارث: "لا يزال الوضع غير مستقر، مع استمرار الانهيار الأرضي في التحرك ببطء، مما يشكل خطرا مستمرا على فرق الإنقاذ والناجين على حد سواء".وأكد المركز أن حجم الكارثة يتطلب "إجراءات فورية وتعاونية من جميع الأطراف"، بما في ذلك الجيش والمستجيبين الوطنيين والإقليميين"، ودعا الأمم المتحدة إلى إبلاغ شركاء بابوا غينيا الجديدة في التنمية "وغيرهم من الأصدقاء الدوليين" بالأزمة.وتعليقا على الفاجعة، كتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "قلوبنا مع الناس في بابوا غينيا الجديدة، الذين فقدوا أحباءهم بشكل مأساوي في الانهيارات الأرضية، ونحن على استعداد لدعم الحكومة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة".
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دولة تطلب المساعدة العالمية بعد دفن أكثر من 2000 شخص في انهيار أرضي

08:46 GMT 27.05.2024
© AFP 2023 / STRأفراد عائلات القرويين المفقودين في موقع الانهيار الأرضي في قرية موليتاكا في منطقة مايب موليتاكا بمقاطعة إنغا، بابوا غينيا الجديدة، 26 مايو/ أيار 2024
أفراد عائلات القرويين المفقودين في موقع الانهيار الأرضي في قرية موليتاكا في منطقة مايب موليتاكا بمقاطعة إنغا، بابوا غينيا الجديدة، 26 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
أفراد عائلات القرويين المفقودين في موقع الانهيار الأرضي في قرية موليتاكا في منطقة مايب موليتاكا بمقاطعة إنغا، بابوا غينيا الجديدة، 26 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / STR
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وجهت حكومة بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاثنين، دعوة عاجلة إلى مساعدة عالمية في جهود الإنقاذ، بعدما أعلنت أن أكثر من 2000 شخص دفنوا في انهيار أرضي، دمر قرية نائية تابعة لها.
وكانت القرية التي تقع على سفح التل في مقاطعة إنغا، تم القضاء عليها تقريبا، عندما انهار جزء من جبل مونغالو في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى اختناق عشرات المنازل والناس بداخلها.
وقال المركز الوطني لمواجهة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة، في رسالة إلى الأمم المتحدة، إن "الانهيار الأرضي دفن أكثر من 2000 شخص على قيد الحياة، وتسبب في دمار كبير للمباني، وتسبب في تأثير كبير على شريان الحياة الاقتصادي للبلاد".
وأضاف المركز في رسالته لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في العاصمة بورت مورسبي، أن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى منجم بورجيرا الكبير للذهب "مغلق تماما"، نتيجة الانهيار الأرضي.
وقال مركز الكوارث: "لا يزال الوضع غير مستقر، مع استمرار الانهيار الأرضي في التحرك ببطء، مما يشكل خطرا مستمرا على فرق الإنقاذ والناجين على حد سواء".
وأكد المركز أن حجم الكارثة يتطلب "إجراءات فورية وتعاونية من جميع الأطراف"، بما في ذلك الجيش والمستجيبين الوطنيين والإقليميين"، ودعا الأمم المتحدة إلى إبلاغ شركاء بابوا غينيا الجديدة في التنمية "وغيرهم من الأصدقاء الدوليين" بالأزمة.
وتعليقا على الفاجعة، كتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "قلوبنا مع الناس في بابوا غينيا الجديدة، الذين فقدوا أحباءهم بشكل مأساوي في الانهيارات الأرضية، ونحن على استعداد لدعم الحكومة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة".
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