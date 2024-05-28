البيت الأبيض: الحظر الكامل على الصادرات من روسيا أمر ممكن

عربي
عسكريون روس يحررون جنود تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى
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ع الموجة مع ايلي
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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120 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
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ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
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سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
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البيت الأبيض: الحظر الكامل على الصادرات من روسيا أمر ممكن
البيت الأبيض: الحظر الكامل على الصادرات من روسيا أمر ممكن
سبوتنيك عربي
أفاد نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، داليب سينغ، بأن الولايات المتحدة، في سياسة العقوبات التي تنتهجها، قد تذهب إلى حد فرض حظر شامل على التجارة مع... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T15:58+0000
2024-05-28T15:58+0000
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وقال في كلمة ألقاها إن "تاريخ عقوبات والحظر ليس رائعًا، ولكن مع قيام روسيا بتحويل اقتصادها بالكامل إلى مصنع لآلة الحرب، فسوف نصل إلى نقطة سيصبح عندها (الحظر) أمرًا واقعًا"، بحسب زعمه.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sarabic.ae/20240501/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-تسعى-لتخويف-شركاء-روسيا-من-خلال-فرض-عقوبات-جديدة-على-موسكو-1088444904.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: الحظر الكامل على الصادرات من روسيا أمر ممكن

15:58 GMT 28.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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أفاد نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، داليب سينغ، بأن الولايات المتحدة، في سياسة العقوبات التي تنتهجها، قد تذهب إلى حد فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا.
وقال في كلمة ألقاها إن "تاريخ عقوبات والحظر ليس رائعًا، ولكن مع قيام روسيا بتحويل اقتصادها بالكامل إلى مصنع لآلة الحرب، فسوف نصل إلى نقطة سيصبح عندها (الحظر) أمرًا واقعًا"، بحسب زعمه.
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تسعى لتخويف شركاء روسيا من خلال فرض عقوبات جديدة على موسكو
1 مايو, 23:55 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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