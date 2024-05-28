https://sarabic.ae/20240528/البيت-الأبيض-الحظر-الكامل-على-الصادرات-من-روسيا-أمر-ممكن-1089287646.html

البيت الأبيض: الحظر الكامل على الصادرات من روسيا أمر ممكن

البيت الأبيض: الحظر الكامل على الصادرات من روسيا أمر ممكن

سبوتنيك عربي

أفاد نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، داليب سينغ، بأن الولايات المتحدة، في سياسة العقوبات التي تنتهجها، قد تذهب إلى حد فرض حظر شامل على التجارة مع... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T15:58+0000

2024-05-28T15:58+0000

2024-05-28T15:58+0000

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وقال في كلمة ألقاها إن "تاريخ عقوبات والحظر ليس رائعًا، ولكن مع قيام روسيا بتحويل اقتصادها بالكامل إلى مصنع لآلة الحرب، فسوف نصل إلى نقطة سيصبح عندها (الحظر) أمرًا واقعًا"، بحسب زعمه.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

https://sarabic.ae/20240501/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-تسعى-لتخويف-شركاء-روسيا-من-خلال-فرض-عقوبات-جديدة-على-موسكو-1088444904.html

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