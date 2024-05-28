https://sarabic.ae/20240528/انفجار-قمر-صناعي-للتجسس-أطلقته-كوريا-الشمالية-فيديو-1089279936.html
انفجار قمر صناعي للتجسس أطلقته كوريا الشمالية... فيديو
انفجار قمر صناعي للتجسس أطلقته كوريا الشمالية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، فشل آخر محاولة قامت بها لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T11:53+0000
2024-05-28T11:53+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، أفادت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغ يانغ في بيان، بأن "القمر ماليغيونغ 1-1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه".وأضافت أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرك الأكسجين السائل والبترول الذي تم تطويره حديثا".وأشارت إلى أنه "سيتم أيضا فحص الأسباب الأخرى للفشل".وبعد وقت قصير من الإطلاق، قال جيش كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، إلا أن مركبة الإطلاق ربما تكون قد تعطلت خلال التحليق.يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن رغبتها في إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع في عام 2024.
https://sarabic.ae/20240525/أمريكا-تتأهب-لشن-كوريا-الشمالية-أكثر-الأعمال-العسكرية-الاستفزازية-مع-قرب-الانتخابات-الأمريكية-1089203635.html
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سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
انفجار قمر صناعي للتجسس أطلقته كوريا الشمالية... فيديو
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، فشل آخر محاولة قامت بها لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه.
وحسب وكالة
"يونهاب"، أفادت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغ يانغ في بيان، بأن "القمر ماليغيونغ 1-1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه".
وأضافت أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرك الأكسجين السائل والبترول الذي تم تطويره حديثا".
وأشارت إلى أنه "سيتم أيضا فحص الأسباب الأخرى للفشل".
وبعد وقت قصير من الإطلاق، قال جيش كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، إلا أن مركبة الإطلاق ربما تكون قد تعطلت خلال التحليق.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت كوريا الشمالية
عن رغبتها في إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع في عام 2024.