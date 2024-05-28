انفجار قمر صناعي للتجسس أطلقته كوريا الشمالية... فيديو

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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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مساحة حرة
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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انفجار قمر صناعي للتجسس أطلقته كوريا الشمالية... فيديو
انفجار قمر صناعي للتجسس أطلقته كوريا الشمالية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، فشل آخر محاولة قامت بها لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
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وحسب وكالة "يونهاب"، أفادت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغ يانغ في بيان، بأن "القمر ماليغيونغ 1-1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه".وأضافت أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرك الأكسجين السائل والبترول الذي تم تطويره حديثا".وأشارت إلى أنه "سيتم أيضا فحص الأسباب الأخرى للفشل".وبعد وقت قصير من الإطلاق، قال جيش كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، إلا أن مركبة الإطلاق ربما تكون قد تعطلت خلال التحليق.يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن رغبتها في إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع في عام 2024.
https://sarabic.ae/20240525/أمريكا-تتأهب-لشن-كوريا-الشمالية-أكثر-الأعمال-العسكرية-الاستفزازية-مع-قرب-الانتخابات-الأمريكية-1089203635.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

انفجار قمر صناعي للتجسس أطلقته كوريا الشمالية... فيديو

11:53 GMT 28.05.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Photo / KCNA
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، فشل آخر محاولة قامت بها لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه.
وحسب وكالة "يونهاب"، أفادت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغ يانغ في بيان، بأن "القمر ماليغيونغ 1-1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه".
وأضافت أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرك الأكسجين السائل والبترول الذي تم تطويره حديثا".
وأشارت إلى أنه "سيتم أيضا فحص الأسباب الأخرى للفشل".
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
أمريكا تتأهب لشن كوريا الشمالية "أكثر الأعمال العسكرية الاستفزازية" مع قرب الانتخابات الأمريكية
25 مايو, 15:53 GMT
وبعد وقت قصير من الإطلاق، قال جيش كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، إلا أن مركبة الإطلاق ربما تكون قد تعطلت خلال التحليق.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت كوريا الشمالية عن رغبتها في إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع في عام 2024.
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