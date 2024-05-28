https://sarabic.ae/20240528/ترامب-للمانحين-سأسحق-أنصار-فلسطين-إن-تم-إعادة-انتخابي-1089271483.html
ترامب للمانحين: سأسحق أنصار فلسطين إن تم إعادة انتخابي
ترامب للمانحين: سأسحق أنصار فلسطين إن تم إعادة انتخابي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، لمانحين يهود لحملته إنه سيسحق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إذا أعيد انتخابه. ووصف المظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية في... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T08:05+0000
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وأخبر ترامب مجموعة من المانحين الأثرياء أنه سيسحق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات إذا عاد إلى البيت الأبيض.ورد ترامب: "إذا أعيد انتخابي، فسنعيد هذه الحركة 25 أو 30 عاما إلى الوراء".اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في مظاهرة مؤيدة لغزةوأشاد بشرطة نيويورك لتطهيرها المعسكرات في جامعة كولومبيا، وقال إنه يجب أن تحاكي هذا النهج مدن أخرى، مضيفا: "يجب أن يتوقف الآن".ويسعى الجمهوريون بشكل متزايد إلى جعل احتجاجات الحرم الجامعي قضية انتخابية، وتصويرها على أنها مظهر من مظاهر "الفوضى" الهائجة دون رادع في عهد بايدن.وعقد الجمهوريون في الكونغرس سلسلة من جلسات الاستماع في الكابيتول هيل لتسليط الضوء على هذا الاتجاه، مع التركيز على التقارير حول "معاداة السامية" بين المتظاهرين وزعم فشل رؤساء الجامعات عدة مرات في مكافحتها.مظاهرة أمام منزل غانتس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.. فيديووفي تصريحات أخرى للمانحين، تراجع ترامب بشكل واضح عن الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أشهر من المراوغة بالقول إنه يدعم حق إسرائيل في مواصلة "حربها على الإرهاب".وفي حديثه لصحيفة "يسرائيل هيوم" في مارس/ آذار، قال ترامب: "عليك أن تنهي حربك... عليك أن تنجزها". وقال أيضًا إن على إسرائيل "العودة إلى السلام والتوقف عن قتل الناس".
https://sarabic.ae/20240423/مظاهرة-أمام-منزل-نتنياهو-للمطالبة-بإعادة-المحتجزين-الإسرائيليين-1088231883.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل
ترامب للمانحين: سأسحق أنصار فلسطين إن تم إعادة انتخابي
قال الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، لمانحين يهود لحملته إنه سيسحق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إذا أعيد انتخابه. ووصف المظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها جزء من "ثورة راديكالية".
وأخبر ترامب مجموعة من المانحين الأثرياء أنه سيسحق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات إذا عاد إلى البيت الأبيض.
ووصف الرئيس السابق والمرشح الجمهوري المظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها جزء من "ثورة جذرية" ووعد المانحين وأغلبهم من اليهود بأنه سيعيد الحركة 25 أو 30 عامًا إلى الوراء إذا ساعدوه على التغلب على جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ورد ترامب: "إذا أعيد انتخابي، فسنعيد هذه الحركة 25 أو 30 عاما إلى الوراء".
وقال ترامب أيضًا إن إدارته ستطرد أي طلاب أجانب يتبين أنهم يشاركون في الاحتجاجات، والتي اتخذت مؤخرًا شكل مخيمات في الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفي خطابه أمام الاجتماع الذي انعقد في نيويورك في 14 مايو/ أيار، سمع ترامب أحد المانحين يشكو من أن العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في الاحتجاجات يمكن أن يشغلوا، في المستقبل، مناصب في السلطة في الولايات المتحدة.
وأشاد بشرطة نيويورك لتطهيرها المعسكرات في جامعة كولومبيا، وقال إنه يجب أن تحاكي هذا النهج مدن أخرى، مضيفا: "يجب أن يتوقف الآن".
ويسعى الجمهوريون بشكل متزايد إلى جعل احتجاجات الحرم الجامعي قضية انتخابية، وتصويرها على أنها مظهر من مظاهر "الفوضى" الهائجة دون رادع في عهد بايدن.
وعقد الجمهوريون في الكونغرس سلسلة من جلسات الاستماع في الكابيتول هيل لتسليط الضوء على هذا الاتجاه، مع التركيز على التقارير حول "معاداة السامية" بين المتظاهرين وزعم فشل رؤساء الجامعات عدة مرات في مكافحتها.
وفي تصريحات أخرى للمانحين، تراجع ترامب بشكل واضح عن الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أشهر من المراوغة بالقول إنه يدعم حق إسرائيل في مواصلة "حربها على الإرهاب".
وكان قد قال في وقت سابق إن إسرائيل "تخسر حرب العلاقات العامة بأفعالها في غزة. وقد قُتل حتى الآن أكثر من 36 ألف فلسطيني في العملية التي بدأت أصلا رداً على الهجوم الذي شنته "حماس" في أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي واحتجاز 253 آخرين كرهائن".
وفي حديثه لصحيفة "يسرائيل هيوم" في مارس/ آذار، قال ترامب: "عليك أن تنهي حربك... عليك أن تنجزها". وقال أيضًا إن على إسرائيل "العودة إلى السلام والتوقف عن قتل الناس".