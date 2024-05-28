https://sarabic.ae/20240528/ترامب-للمانحين-سأسحق-أنصار-فلسطين-إن-تم-إعادة-انتخابي-1089271483.html

ترامب للمانحين: سأسحق أنصار فلسطين إن تم إعادة انتخابي

ترامب للمانحين: سأسحق أنصار فلسطين إن تم إعادة انتخابي

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، لمانحين يهود لحملته إنه سيسحق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إذا أعيد انتخابه. ووصف المظاهرات ضد الحرب الإسرائيلية في... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T08:05+0000

2024-05-28T08:05+0000

2024-05-28T08:05+0000

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وأخبر ترامب مجموعة من المانحين الأثرياء أنه سيسحق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات إذا عاد إلى البيت الأبيض.ورد ترامب: "إذا أعيد انتخابي، فسنعيد هذه الحركة 25 أو 30 عاما إلى الوراء".اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في مظاهرة مؤيدة لغزةوأشاد بشرطة نيويورك لتطهيرها المعسكرات في جامعة كولومبيا، وقال إنه يجب أن تحاكي هذا النهج مدن أخرى، مضيفا: "يجب أن يتوقف الآن".ويسعى الجمهوريون بشكل متزايد إلى جعل احتجاجات الحرم الجامعي قضية انتخابية، وتصويرها على أنها مظهر من مظاهر "الفوضى" الهائجة دون رادع في عهد بايدن.وعقد الجمهوريون في الكونغرس سلسلة من جلسات الاستماع في الكابيتول هيل لتسليط الضوء على هذا الاتجاه، مع التركيز على التقارير حول "معاداة السامية" بين المتظاهرين وزعم فشل رؤساء الجامعات عدة مرات في مكافحتها.مظاهرة أمام منزل غانتس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.. فيديووفي تصريحات أخرى للمانحين، تراجع ترامب بشكل واضح عن الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أشهر من المراوغة بالقول إنه يدعم حق إسرائيل في مواصلة "حربها على الإرهاب".وفي حديثه لصحيفة "يسرائيل هيوم" في مارس/ آذار، قال ترامب: "عليك أن تنهي حربك... عليك أن تنجزها". وقال أيضًا إن على إسرائيل "العودة إلى السلام والتوقف عن قتل الناس".

https://sarabic.ae/20240423/مظاهرة-أمام-منزل-نتنياهو-للمطالبة-بإعادة-المحتجزين-الإسرائيليين-1088231883.html

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