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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه" في المنطقة الحدودية مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه" في المنطقة الحدودية مع لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "اعتراض هدف جوي مشبوه شق طريقه إلى أراضي البلاد"، بحسب قوله. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T06:22+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت الهدف الجوي المشبوه فوق المجال البحري في منطقة روش هانكارا"، مشيرًا إلى أن "الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو شنت ليلاً، غارة على مبنى عسكري كان يتواجد فيه مقاتلو منظمة حزب الله في منطقة الكورة، إلى جانب البنى التحتية الإرهابية للمنظمة في منطقتي راميا والطيرة في جنوب لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sarabic.ae/20240528/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-جنوب-لبنان-وحزب-الله-يستهدف-موقعا-إسرائيليا-1089269005.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "هدف جوي مشبوه" في المنطقة الحدودية مع لبنان

06:22 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 06:35 GMT 29.05.2024)
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "اعتراض هدف جوي مشبوه شق طريقه إلى أراضي البلاد"، بحسب قوله.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت الهدف الجوي المشبوه فوق المجال البحري في منطقة روش هانكارا"، مشيرًا إلى أن "الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو شنت ليلاً، غارة على مبنى عسكري كان يتواجد فيه مقاتلو منظمة حزب الله في منطقة الكورة، إلى جانب البنى التحتية الإرهابية للمنظمة في منطقتي راميا والطيرة في جنوب لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، استهداف 11 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان... و"حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا
أمس, 05:25 GMT
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
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