واشنطن: يجب وضع خطة عاجلة يمكنها إلحاق الهزيمة بـ"حماس"

عربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط مدينة حمص
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240529/واشنطن-يجب-وضع-خطة-عاجلة-يمكنها-إلحاق-الهزيمة-بـحماس-1089320005.html
واشنطن: يجب وضع خطة عاجلة يمكنها إلحاق الهزيمة بـ"حماس"
واشنطن: يجب وضع خطة عاجلة يمكنها إلحاق الهزيمة بـ"حماس"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل حققت نجاحات ضد حركة "حماس"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T16:38+0000
2024-05-29T16:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
حركة حماس
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_9e918daceea9bea672f0c7cb858ed2c4.jpg
وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في غياب خطة لغزة في اليوم التالي للحرب فلن يأتي ذلك اليوم التالي".وأوضح أنه "في غياب خطة لغزة ما بعد الحرب فإن إسرائيل ستواجه الفوضى وانعدام القانون هناك".وعن حادث قصف مخيم برفح، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "حادث مريع وصادم وكنا واضحين مع إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق ومساءلة".وأردف: "حتى الهجمات المحدودة والمركزة ومحددة الهدف في غزة قد يكون لها نتائج مروعة غير مقصودة".وكانت الجيش الإسرائيلي قد قصف الأحد الماضي، مخيما للنازحين في رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا على الأقل وإصابة 249 آخرين، مما أثار ردود فعل دولية واسعة.وأعلنت إسرائيل أن النتائج الأولية للتحقيق تفيد بأن "غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت باندلاع حريق قتل مدنيين في رفح".ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في مدينة رفح كان "خطأ مؤسفا".
https://sarabic.ae/20240529/حماس-تدين-إصرار-إدارة-بايدن-على-إنكار-مجازر-الجيش-الإسرائيلي-في-رفح--1089306844.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078260274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92c70d097dae2cf75fa140e4b0b8d5c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

واشنطن: يجب وضع خطة عاجلة يمكنها إلحاق الهزيمة بـ"حماس"

16:38 GMT 29.05.2024
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل حققت نجاحات ضد حركة "حماس"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة لليوم التالي للحرب.
وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في غياب خطة لغزة في اليوم التالي للحرب فلن يأتي ذلك اليوم التالي".
وأوضح أنه "في غياب خطة لغزة ما بعد الحرب فإن إسرائيل ستواجه الفوضى وانعدام القانون هناك".

وتابع بلينكن: "الأمر العاجل هو وضع خطة واضحة وناجحة لليوم التالي للحرب يمكن أن تلحق هزيمة بحماس".

وعن حادث قصف مخيم برفح، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "حادث مريع وصادم وكنا واضحين مع إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق ومساءلة".
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
"حماس" تدين إصرار إدارة بايدن على إنكار مجازر الجيش الإسرائيلي في رفح
11:00 GMT
وأردف: "حتى الهجمات المحدودة والمركزة ومحددة الهدف في غزة قد يكون لها نتائج مروعة غير مقصودة".

وردا على سؤال عن احتمالية استخدام أسلحة أمريكية في حادث رفح، أجاب بلينكن: "لا أستطيع تحديد أي أسلحة جرى استخدامها أو كيف استخدمت".

وكانت الجيش الإسرائيلي قد قصف الأحد الماضي، مخيما للنازحين في رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا على الأقل وإصابة 249 آخرين، مما أثار ردود فعل دولية واسعة.
وأعلنت إسرائيل أن النتائج الأولية للتحقيق تفيد بأن "غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت باندلاع حريق قتل مدنيين في رفح".
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في مدينة رفح كان "خطأ مؤسفا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح12:45 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала