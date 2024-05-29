https://sarabic.ae/20240529/واشنطن-يجب-وضع-خطة-عاجلة-يمكنها-إلحاق-الهزيمة-بـحماس-1089320005.html
واشنطن: يجب وضع خطة عاجلة يمكنها إلحاق الهزيمة بـ"حماس"
واشنطن: يجب وضع خطة عاجلة يمكنها إلحاق الهزيمة بـ"حماس"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل حققت نجاحات ضد حركة "حماس"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T16:38+0000
2024-05-29T16:38+0000
2024-05-29T16:38+0000
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وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في غياب خطة لغزة في اليوم التالي للحرب فلن يأتي ذلك اليوم التالي".وأوضح أنه "في غياب خطة لغزة ما بعد الحرب فإن إسرائيل ستواجه الفوضى وانعدام القانون هناك".وعن حادث قصف مخيم برفح، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "حادث مريع وصادم وكنا واضحين مع إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق ومساءلة".وأردف: "حتى الهجمات المحدودة والمركزة ومحددة الهدف في غزة قد يكون لها نتائج مروعة غير مقصودة".وكانت الجيش الإسرائيلي قد قصف الأحد الماضي، مخيما للنازحين في رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا على الأقل وإصابة 249 آخرين، مما أثار ردود فعل دولية واسعة.وأعلنت إسرائيل أن النتائج الأولية للتحقيق تفيد بأن "غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت باندلاع حريق قتل مدنيين في رفح".ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في مدينة رفح كان "خطأ مؤسفا".
https://sarabic.ae/20240529/حماس-تدين-إصرار-إدارة-بايدن-على-إنكار-مجازر-الجيش-الإسرائيلي-في-رفح--1089306844.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
واشنطن: يجب وضع خطة عاجلة يمكنها إلحاق الهزيمة بـ"حماس"
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل حققت نجاحات ضد حركة "حماس"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها لن تكون مثمرة في حالة غياب خطة لليوم التالي للحرب.
وأضاف بلينكن
، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في غياب خطة لغزة في اليوم التالي للحرب فلن يأتي ذلك اليوم التالي".
وأوضح أنه "في غياب خطة لغزة ما بعد الحرب فإن إسرائيل ستواجه الفوضى وانعدام القانون هناك".
وتابع بلينكن: "الأمر العاجل هو وضع خطة واضحة وناجحة لليوم التالي للحرب يمكن أن تلحق هزيمة بحماس".
وعن حادث قصف مخيم برفح، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه "حادث مريع وصادم وكنا واضحين مع إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق ومساءلة".
وأردف: "حتى الهجمات المحدودة والمركزة ومحددة الهدف في غزة قد يكون لها نتائج مروعة غير مقصودة".
وردا على سؤال عن احتمالية استخدام أسلحة أمريكية في حادث رفح، أجاب بلينكن: "لا أستطيع تحديد أي أسلحة جرى استخدامها أو كيف استخدمت".
وكانت الجيش الإسرائيلي قد قصف الأحد الماضي، مخيما للنازحين في رفح
جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 45 فلسطينيا على الأقل وإصابة 249 آخرين، مما أثار ردود فعل دولية واسعة.
وأعلنت إسرائيل أن النتائج الأولية للتحقيق تفيد بأن "غارة جوية استهدفت قيادات من حماس تسببت باندلاع حريق قتل مدنيين في رفح".
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ما حدث في مدينة رفح كان "خطأ مؤسفا".