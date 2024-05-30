https://sarabic.ae/20240530/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-سلسلة-من-الهجمات-الإرهابية-على-وسائل-النقل-بالسكك-الحديدية-في-القرم-1089334624.html

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأن الجهاز أحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في جمهورية القرم، أعدها 5 أفراد من السكان... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T06:59+0000

2024-05-30T06:59+0000

2024-05-30T07:17+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية في مرافق النقل بالسكك الحديدية في جمهورية القرم، خططت لها الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وقد تم اختيار 5 من سكان القرم من مؤيدي نظام كييف وتجنيدهم من قبل مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لتنفيذ أعمال إرهابية".وأوضح الجهاز أن المخربين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية على خطوط السكك الحديدية في مناطق مختلفة من جمهورية القرم وشل حركة القطارات فيها، بما في ذلك القطارات العسكرية.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم العثور في أماكن إقامة المخربين على 4 عبوات ناسفة تتكون من صواعق كهربائية وقوالب من مادة "SI-4" البلاستيكية المتفجرة، تزن كل منها نحو 1 كغم، وبندقية هجومية من طراز "AK-74"، ومسدس "تي تي" ورشاش ورصاصات من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى وسائل اتصال تؤكد اتصالاتهم مع الأجهزة الخاصة في أوكرانيا".تم رفع قضايا جنائية ضد المعتقلين بموجب المادة المتعلقة بالتحضير لهجوم إرهابي وبموجب البند الثالث من المادة 222 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (حيازة المتفجرات أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو شحنها أو حملها بشكل غير قانوني)، وشدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أن المتهمين اعترفوا بجرائمهم.

https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الغرب-يعزز-إمكاناته-العسكرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1089273363.html

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