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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240530/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-سلسلة-من-الهجمات-الإرهابية-على-وسائل-النقل-بالسكك-الحديدية-في-القرم-1089334624.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأن الجهاز أحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في جمهورية القرم، أعدها 5 أفراد من السكان... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T06:59+0000
2024-05-30T07:17+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية في مرافق النقل بالسكك الحديدية في جمهورية القرم، خططت لها الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وقد تم اختيار 5 من سكان القرم من مؤيدي نظام كييف وتجنيدهم من قبل مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لتنفيذ أعمال إرهابية".وأوضح الجهاز أن المخربين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية على خطوط السكك الحديدية في مناطق مختلفة من جمهورية القرم وشل حركة القطارات فيها، بما في ذلك القطارات العسكرية.وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم العثور في أماكن إقامة المخربين على 4 عبوات ناسفة تتكون من صواعق كهربائية وقوالب من مادة "SI-4" البلاستيكية المتفجرة، تزن كل منها نحو 1 كغم، وبندقية هجومية من طراز "AK-74"، ومسدس "تي تي" ورشاش ورصاصات من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى وسائل اتصال تؤكد اتصالاتهم مع الأجهزة الخاصة في أوكرانيا".تم رفع قضايا جنائية ضد المعتقلين بموجب المادة المتعلقة بالتحضير لهجوم إرهابي وبموجب البند الثالث من المادة 222 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (حيازة المتفجرات أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو شحنها أو حملها بشكل غير قانوني)، وشدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أن المتهمين اعترفوا بجرائمهم.
https://sarabic.ae/20240528/الأمن-الفيدرالي-الروسي-الغرب-يعزز-إمكاناته-العسكرية-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1089273363.html
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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم

06:59 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 07:17 GMT 30.05.2024)
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأن الجهاز أحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في جمهورية القرم، أعدها 5 أفراد من السكان المحليين جندتهم المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية، سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية في مرافق النقل بالسكك الحديدية في جمهورية القرم، خططت لها الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وقد تم اختيار 5 من سكان القرم من مؤيدي نظام كييف وتجنيدهم من قبل مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لتنفيذ أعمال إرهابية".

وأشار إلى أن العملاء جمعوا ونقلوا إلى الجانب الأوكراني معلومات عن انتشار وتحركات القوات الروسية، ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت الوقود والطاقة وبيانات عن قوات الأمن والدفاع عن جسر القرم، وقاموا بإعداد مخابئ ونقل للعبوات الناسفة.

وأوضح الجهاز أن المخربين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية على خطوط السكك الحديدية في مناطق مختلفة من جمهورية القرم وشل حركة القطارات فيها، بما في ذلك القطارات العسكرية.

وبحسب الجهاز، فإن شخصا من الأفراد الـ5 أصيب بجروح قاتلة بسبب تفجيرعبوة ناسفة عند إخراجها من مخبأ في جمهورية القرم، أما بقية المخربين فقد تم اعتقالهم واعترفوا بما قاموا به.

الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
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وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم العثور في أماكن إقامة المخربين على 4 عبوات ناسفة تتكون من صواعق كهربائية وقوالب من مادة "SI-4" البلاستيكية المتفجرة، تزن كل منها نحو 1 كغم، وبندقية هجومية من طراز "AK-74"، ومسدس "تي تي" ورشاش ورصاصات من عيارات مختلفة، بالإضافة إلى وسائل اتصال تؤكد اتصالاتهم مع الأجهزة الخاصة في أوكرانيا".
تم رفع قضايا جنائية ضد المعتقلين بموجب المادة المتعلقة بالتحضير لهجوم إرهابي وبموجب البند الثالث من المادة 222 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (حيازة المتفجرات أو نقلها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو شحنها أو حملها بشكل غير قانوني)، وشدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على أن المتهمين اعترفوا بجرائمهم.
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