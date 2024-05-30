https://sarabic.ae/20240530/الرئاسة-الفلسطينية-قرار-سلوفينيا-يسهم-في-إنقاذ-حل-الدولتين-الذي-يتعرض-لتدمير-ممنهج-1089366218.html

الرئاسة الفلسطينية: قرار سلوفينيا يسهم في إنقاذ حل الدولتين الذي يتعرض لتدمير ممنهج

الرئاسة الفلسطينية: قرار سلوفينيا يسهم في إنقاذ حل الدولتين الذي يتعرض لتدمير ممنهج

سبوتنيك عربي

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بقرار حكومة سلوفينيا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، وهو القرار الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب السلوفيني... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T18:04+0000

2024-05-30T18:04+0000

2024-05-30T18:04+0000

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وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "هذا القرار الحكيم يأتي من الصديقة سلوفينيا كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار ينتهج الإرادة والشرعية الدولية كخيار استراتيجي، ويسهم في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، كما ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وحثت الرئاسة، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن تحذو حذو اسبانيا وايرلندا والنرويج وسلوفينيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك تكون الدول التي اعترفت بدولة فلسطين قد أصبحت 148 دولة.وأشارت الرئاسة، إلى أن "هذه الخطوة الشجاعة والحكيمة تظهر أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص سلوفينيا حكومة وشعبا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير".وأعلنت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، في وقت سابق اليوم، أن الحكومة اعتمدت قرارا يعترف بسيادة واستقلال دولة فلسطين، معتبرة أنها "خطوة تاريخية".وقالت فايون، في تدوينة على موقع "إكس": "أشعر بالسعادة لأن الحكومة السلوفينية، اتخذت خطوة تاريخية بالاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين".وأضافت أن "الاعتراف بفلسطين هو السبيل الوحيد للتعايش بين البلدين والشعبين في سلام، وأن عدد الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل آخذ في الازدياد، وهو ما يشكل إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتولى دورا أكثر نشاطا في حل هذا الصراع".وفي وقت سابق، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب واسع من قادة "حماس".يذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وجمهورية قبرص، والسويد.

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