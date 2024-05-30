https://sarabic.ae/20240530/تضرر-عبارتان-أثناء-صد-هجوم-صاروخي-معادي-في-شبه-جزيرة-القرم-دون-وقوع-إصابات-1089330829.html

تضرر عبارتان أثناء صد هجوم صاروخي معادي في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات

تضرر عبارتان أثناء صد هجوم صاروخي معادي في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات

سبوتنيك عربي

أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، فجر اليوم الخميس، عن تضرر عبارتان في كيرتش جراء سقوط حطام الصواريخ التي تم إسقاطها أثناء صد هجوم معادي، ولم... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T00:32+0000

2024-05-30T00:32+0000

2024-05-30T00:32+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1d/1064407053_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_6975f07705d1b8c8f1fa24ac828cc8bd.jpg

موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف في قناته على "تيليغرام": أثناء صد هجوم معادي على البنية التحتية للنقل في مدينة كيرتش، تضررت عبارتان جراء سقوط حطام الصواريخ، ولم تقع إصابات بين البحارة أو المدنيين.. ".وأضاف كريوتشكوف أنه بعد تقييم الأضرار، سيتم استئناف عبور العبارات، وطلب أيضًا التزام الهدوء والثقة فقط في المعلومات التي تم التحقق منها.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويكثف نظام كييف من عمليات القصف للمدن والمناطق المدنية الآهلة دون أن يأبه لمحرمات التشريعات الإنسانية والقوانين الدولية، وذلك على ضوء التقدم والنجاح الذي تحرزه القوات المسلحة الروسية على جبهات القتال العسكرية وازدياد الخسائر الفادحة التي تمنتها القوات العسكرية الأوكرانية على جبهات القتال.وتعمدت القوات الأوكرانية مؤخرًا استهداف بناية سكنية في مدينة بيلغورود مما تسبب بانهيارها ومصرع 19 مواطنًا.فيما أبلغ أمس سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن مناقشة قصف كييف لمدينة بيلغورود في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ستجري في 20 مايو، وأنه يجب أن "تخضع هذه الأفعال لتقييم قانوني".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف."

https://sarabic.ae/20240515/الدفاع-الروسي-يعلن-اعتراض-5-صواريخ-أتاكمز-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1088878330.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم