تضرر عبارتان أثناء صد هجوم صاروخي معادي في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات

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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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من الملعب
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09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
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29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240530/تضرر-عبارتان-أثناء-صد-هجوم-صاروخي-معادي-في-شبه-جزيرة-القرم-دون-وقوع-إصابات-1089330829.html
تضرر عبارتان أثناء صد هجوم صاروخي معادي في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات
تضرر عبارتان أثناء صد هجوم صاروخي معادي في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، فجر اليوم الخميس، عن تضرر عبارتان في كيرتش جراء سقوط حطام الصواريخ التي تم إسقاطها أثناء صد هجوم معادي، ولم... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T00:32+0000
2024-05-30T00:32+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف في قناته على "تيليغرام": أثناء صد هجوم معادي على البنية التحتية للنقل في مدينة كيرتش، تضررت عبارتان جراء سقوط حطام الصواريخ، ولم تقع إصابات بين البحارة أو المدنيين.. ".وأضاف كريوتشكوف أنه بعد تقييم الأضرار، سيتم استئناف عبور العبارات، وطلب أيضًا التزام الهدوء والثقة فقط في المعلومات التي تم التحقق منها.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.ويكثف نظام كييف من عمليات القصف للمدن والمناطق المدنية الآهلة دون أن يأبه لمحرمات التشريعات الإنسانية والقوانين الدولية، وذلك على ضوء التقدم والنجاح الذي تحرزه القوات المسلحة الروسية على جبهات القتال العسكرية وازدياد الخسائر الفادحة التي تمنتها القوات العسكرية الأوكرانية على جبهات القتال.وتعمدت القوات الأوكرانية مؤخرًا استهداف بناية سكنية في مدينة بيلغورود مما تسبب بانهيارها ومصرع 19 مواطنًا.فيما أبلغ أمس سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن مناقشة قصف كييف لمدينة بيلغورود في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ستجري في 20 مايو، وأنه يجب أن "تخضع هذه الأفعال لتقييم قانوني".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف."
https://sarabic.ae/20240515/الدفاع-الروسي-يعلن-اعتراض-5-صواريخ-أتاكمز-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1088878330.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

تضرر عبارتان أثناء صد هجوم صاروخي معادي في شبه جزيرة القرم دون وقوع إصابات

00:32 GMT 30.05.2024
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم
مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Валерий Мельников
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تابعنا عبر
أعلن مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، فجر اليوم الخميس، عن تضرر عبارتان في كيرتش جراء سقوط حطام الصواريخ التي تم إسقاطها أثناء صد هجوم معادي، ولم تقع إصابات بين البحارة أو المدنيين.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف في قناته على "تيليغرام": أثناء صد هجوم معادي على البنية التحتية للنقل في مدينة كيرتش، تضررت عبارتان جراء سقوط حطام الصواريخ، ولم تقع إصابات بين البحارة أو المدنيين.. ".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسي يعلن اعتراض 5 صواريخ "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم
15 مايو, 22:18 GMT
وأضاف كريوتشكوف أنه بعد تقييم الأضرار، سيتم استئناف عبور العبارات، وطلب أيضًا التزام الهدوء والثقة فقط في المعلومات التي تم التحقق منها.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ويكثف نظام كييف من عمليات القصف للمدن والمناطق المدنية الآهلة دون أن يأبه لمحرمات التشريعات الإنسانية والقوانين الدولية، وذلك على ضوء التقدم والنجاح الذي تحرزه القوات المسلحة الروسية على جبهات القتال العسكرية وازدياد الخسائر الفادحة التي تمنتها القوات العسكرية الأوكرانية على جبهات القتال.
وتعمدت القوات الأوكرانية مؤخرًا استهداف بناية سكنية في مدينة بيلغورود مما تسبب بانهيارها ومصرع 19 مواطنًا.
فيما أبلغ أمس سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن مناقشة قصف كييف لمدينة بيلغورود في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، ستجري في 20 مايو، وأنه يجب أن "تخضع هذه الأفعال لتقييم قانوني".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف."
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفحأمس, 21:17 GMT
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