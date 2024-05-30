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روسيا تطالب إسرائيل بالتنفيذ الفوري لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن
روسيا تطالب إسرائيل بالتنفيذ الفوري لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو إسرائيل إلى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:20+0000
2024-05-30T12:43+0000
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وقالت زاخاروفا: "نحن نعتقد أن ما حدث كان نتيجة مباشرة لتجاهل الجانب الإسرائيلي للعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تطالب بوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".ووفقا لها، فإن من شأن ذلك أيضاً مساعدة سكان قطاع غزة وتهيئة الظروف من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للصراع.وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت متأخر من يوم 26 مايو/ أيار الجاري، أن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم للنازحين شمال غرب رفح. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح. وفتح مكتب المدعي العام العسكري للجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الغارة الجوية، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بأنه "حادث مأساوي".
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم

روسيا تطالب إسرائيل بالتنفيذ الفوري لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن

12:20 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 30.05.2024)
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - حي الزهراء وسط القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو إسرائيل إلى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.
وقالت زاخاروفا: "نحن نعتقد أن ما حدث كان نتيجة مباشرة لتجاهل الجانب الإسرائيلي للعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تطالب بوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإننا نكرر دعوتنا إلى التنفيذ الفوري لهذه القرارات، الأمر الذي من شأنه أن يضمن التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد".

ووفقا لها، فإن من شأن ذلك أيضاً مساعدة سكان قطاع غزة وتهيئة الظروف من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للصراع.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
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11:05 GMT
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت متأخر من يوم 26 مايو/ أيار الجاري، أن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم للنازحين شمال غرب رفح.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح.
وفتح مكتب المدعي العام العسكري للجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الغارة الجوية، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحادث بأنه "حادث مأساوي".
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